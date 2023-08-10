في عيد ميلادهم الـ57 ، مشوار التوأم حسام وإبراهيم حسن مع القلعة الحمراء

الأهلى، يحتفل حسام وإبراهيم حسن، نجما الأهلي والزمالك والمنتخب السابقين، وأشهر توأم في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، اليوم بعيد ميلادهما الـ57 فهما من مواليد العاشر من أغسطس الجاري من عام 1966 بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

تستعرض "فيتو" خلال السطور التالية أبرز أرقام وبطولات التوأم مع القلعة الحمراء، وهي على النحو التالي:

انضمام التوأم للأهلي

انضما حسام وإبراهيم حسن إلى صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في عام 1978 وهما في سن الثانية عشرة، وتتدرج الثنائي في جميع مراحل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حتى تم تصعيدهما إلى الفريق الأول في عام 1984.

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25 بطولة للتوأم مع الأهلى

وتُوج التوأم بـ25 بطولة مع الأهلي بواقع 11 ببطولة للدورى الممتاز و4 بطولات لكأس مصر، ومثلها لكأس الكؤوس الأفريقية، ولقب وحيد لدورى أبطال أفريقيا إلى جانب لقب وحيد لكأس السوبر الأفروآسيوي، وبطولتين لدورى أبطال العرب ومثلها لكأس السوبر العربي.

أهداف حسام حسن مع الأهلي

أحرز حسام حسن 41 هدفًا من خلال 107 مباريات خاضها مع الأهلى فى الفترة بين عامى 1984 وحتى عام 1990 الذى شهد انتقاله إلى نادي نوشاتل السويسري عقب تألقه مع المنتخب الوطني في كأس العالم إيطاليا عام 1990.



وعاد حسام حسن إلى الأهلى مرة أخرى وبالتحديد في عام 1992 واستمر حتى عام 1999 حيث أحرز 96 هدفًا خلال مشاركته في 194 مباراة مع المارد الأحمر ليصبح إجمالي عدد أهداف حسام حسن مع الأهلى 110 أهداف خلال فترة تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي استمرت قرابة الأربعة عشر عامًا.

أهداف إبراهيم حسن مع الأهلي

أحرز إبراهيم حسن 12 هدفًا خلال 81 مباراة شارك فيها مع الأهلى فى الفترة بين عامى 1984 وحتى عام 1990 الذى شهد انتقاله إلى نادى نوشاتل السويسري عقب تألقه مع المنتخب الوطني في كأس العالم إيطاليا عام 1990.

وعاد إبراهيم حسن إلى الأهلي مرة أخرى في عام 1992 وحتى عام 1999، وأحرز 23 هدفًا خلال 123 مباراة شارك فيها مع الأهلى ليصبح إجمالى عدد أهداف إبراهيم حسن مع القلعة الحمراء 35 هدفًا خلال مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي امتد قرابه الأربعة عشر عامًا.

ظهور اليو ديانج في فترة الراحة

من ناحية أخرى ظهر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي مستمتعا وحيدا بإجازته الصيفية في أحد الفنادق بمدينة الغردقة، وذلك بعدما حصل هو وباقي الفريق على إجازة 3 أسابيع بعد نهاية مباريات الموسم الحالي على أن يعود الفريق 24 أغسطس المقبل.

وحقق أليو ديانج رفقة النادي الأهلي في الموسم الحالي 5 ألقاب آخرها لقب الدوري وما زال يتبقى أمام المارد الأحمر فرصة التتويج بلقب آخر وهو كأس مصر حيث يتواجد الفريق في نصف النهائي وينتظره مواجهة أمام نادي إنبي.