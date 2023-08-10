إحباط ترويج 700 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة ترويج 700 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية التي تقدر قيمتها بـ 4.9 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جرام – مبلغ مالي.



وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,900,000) مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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