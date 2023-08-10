مصرع شخصين في تصادم سيارة جامبو ونقل بطريق إسكندرية مطروح الساحلي
لقي شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم مروع بين سيارة جامبو وأخرى نقل بطريق "إسكندرية- مطروح" الساحلي، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو وأخرى نقل بالكيلو 10 بطريق إسكندرية مطروح الساحلي.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع شخصان جراء الحادث وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى مطروح، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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