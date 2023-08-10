الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخصين في تصادم سيارة جامبو ونقل بطريق إسكندرية مطروح الساحلي

حادث التصادم، فيتو
حادث التصادم، فيتو

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم مروع بين سيارة جامبو وأخرى نقل بطريق "إسكندرية- مطروح" الساحلي، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

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مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو وأخرى نقل بالكيلو 10 بطريق إسكندرية مطروح الساحلي.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع شخصان  جراء الحادث  وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى مطروح، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

 

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حادث تصادم سيارة غرفة عمليات المرور طريق اسكندرية مطروح مطروح الساحلي

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