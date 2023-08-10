اللجنة العامة لانتخابات الأطباء تعلن القائمة النهائية للمرشحين

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات نقابات الأطباء وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن للانتخابات.

منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية

وأفادت اللجنة العامة للانتخابات أن الانتخابات تجرى على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

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كما أعلنت سابقًا انه قد تقدم بطلب تنازل 117 طبيبًا عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة.



وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحًا، و77 طبيبًا مرشحًا على مقاعد النقابة العامة، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.



الجديد بالذكر أن اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء تلقت 180 طلبًا للتنازل عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات يوم الخميس 27 يوليو الماضي.



مقاعد الانتخابات

أما عن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها تشمل:

1 - أ – النقيب العام ويشترط قيد أكثر من ١٥ سنة

ب - النقيب الفرعى ويشترط قيد أكثر من ١٥ سنة

ج- أعضاء مجالس النقابات الفرعية:

مقعدان أكثر من ١٥ سنة قيد ومقعدان أقل من ١٥ سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من ١٥ سنة قيد، وأربعة أقل من ١٥ سنة قيد، والاسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من ١٥سنة قيد، وثلاثة أقل من ١٥ سنة قيد بالنقابة.

د- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية:

ثلاثة مقاعد أكثر من ١٥ سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من ١٥ سنة قيد

هـ- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة تتضمن :

منطقة القاهرة تشمل محافظة القاهرة مطلوب عضو واحد أكثر من ١٥ سنة قيد، ويكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية.

- منطقة وسط الدلتا تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية ومطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد يكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء المنوفية.

منطقة غرب الدلتا تشمل الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح ومطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد يكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الإسكندرية.

- منطقة شرق الدلتا: تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء: مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد يكون المرشح مسجلًا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الشرقية.

منطقة شمال الوجه القبلى: تشمل الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا: مطلوب عضو واحد أكثر من ١٥ سنة قيد ويكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء بنى سويف.

- منطقة جنوب الوجه القبلي: تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد يكون المرشح مسجلًا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء أسيوط.