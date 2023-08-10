الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مسئول ليبي يكشف عن حجم تجارة المخدرات: وصلت لمليارات الدينارات

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

حذر الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محمد الفيتوري، اليوم الخميس من خطر المخدرات على ليبيا، مشيرا إلى أن حجم تجارتها يصل إلى عشرات المليارات من الدينارات أو أكثر من ذلك.

 اعتبار المخدرات جائحة

ودعا "الفيتوري" في حوار له مع بوابة "الوسط" الليبية، إلى ضرورة اعتبار المخدرات "جائحة"، وإعلانها وباء يهدد سلامة المواطنين من الجنسين، واصفا انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب الليبيين بالخطير جدا والكارثي.

حجم المضبوط من المخدرات والعقاقير

وكشف المسئول الليبي عن أن حجم المضبوط من المخدرات والعقاقير المؤثرة على الصحة العقلية في ليبيا، لا يتعدى 10% فقط من السوق الفعلي، وذلك بالنظر للكميات التي جرى ضبطها في دول الجوار قادمة إلى ليبيا، والكميات التي ضبطتها إيطاليا، لذلك نستطيع القول إن سوق المخدرات تقدر بعشرات المليارات.

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 خطة طوارئ استراتيجية

وأكد "الفيتوري" على أن ليبيا تحتاج إلى خطة طوارئ استراتيجية متكاملة تبدأ بإرادة سياسية حقيقية وتضافر كل الجهود حتى نصبح قادرين على تجفيف منابع تلك السموم التي تتسرب إلى مجتمعنا.

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