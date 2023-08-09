الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انقطاع التيار الكهربائي في عموم ليبيا

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي في عموم ليبيا، فيتو

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا قطع التيار الكهربائي في كافة المدن، اليوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الشركة العامة في تنويه عاجل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود لإجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة، رفقة شركة سيمنز الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور.

وأكد البيان عودة التيار الكهربائي  فور الانتهاء من هذه التجارب.

وتقوم الشركة بتحسين وتطوير الخدمات الكهربائية خلال الأسبوع الحالي، حيث قامت الفرق الفنية المشكلة من جميع التقسيمات التابعة لدائرة الجهد المتوسط سرت بإجراء أعمال الصيانة الدورية على جميع معدات محطة بن جواد التي تم إنشاؤها حديثًا، بحسب صحيفة الوسط الليبية، وذلك في إطار رفع كفاءة الشبكة وجاهزيتها والمحافظة على استقرارها.

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فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة 

والأحد الماضي، فاز محمد تكالة، اليوم الأحد، برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية.

وانطلقت صباح الأحد،  جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لانتخاب الرئيس ونائبيه ومقرر المجلس.

وأجرى  المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تحضيراته لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، وسط منافسة ساخنة من عدد من الأسماء، أبرزها خالد المشري.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" الليبية  أن الأسماء الأربعة المتنافسة على منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة هي خالد المشري، ونعيمة الحامي، ومحمد تكالة، وناجي مختار.

يشار إلى أنه ومنذ تأسيس "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا ترأسه عبد الرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، وتلاه في المنصب بعدها خالد المشري على مدار 4 دورات متتالية.

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