الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع كاوتش في السلام

حريق،فيتو
حريق،فيتو

أمرت  نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مصنع كاوتش للسيارات نشب به حريق جزئي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

‏تلقت غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج كاوتش السيارات بدائرة قسم السلام.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن والقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

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‏وتم الدفع ب 10 سيارات أطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، ونجحت القوات في وقت قصير من محاصرة السنة النيران التي التهمت نحو 300 متر بالطابق الثالث في المصنع محل البلاغ والذي يحوي علي مخازن للزيوت التي ساعدت على سرعة انتشار النيران دون أي وفيات أو إصابات.

جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

 

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

 

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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نيابة السلام غرفة عمليات إطفاء القاهرة قسم السلام مدير أمن القاهرة الإدارة العامة للحماية المدنية

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