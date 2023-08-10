8 معلومات ترصد نشاط صندوق تحيا مصر، لا يخرج جنيه بدون إذن الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة في اجتماع الرئيس السيسي أمس مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

Advertisements

ونرصد أبرز جهود ونشاط صندوق تحيا مصر:

1 - وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة كما وجه الرئيس السيسي مؤخرا باستمرار صندوق "تحيا مصر" في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك استنهاضًا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم.

2 - نشاط ومساهمات كبيرة لصندوق "تحيا مصر"، والدور الحيوي والآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات حيث تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ ٢٢ مليار جنيه، بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي ٧ مليارات جنيه، ومجال الرعاية الصحية بحوالى ١١،٥ مليار جنيه كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والأجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي مليار ٣٠٠ مليون جنيه، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه، والتعليم بحوالي ٥٣١ مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي ٢٠٠ مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه، فضلًا عن التدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي مليار جنيه.

3 - الصندوق كيان يجمع المصريين على حب المشاركة والتقديم المساعدة للفئات الأولى بالرعاية فضلا عن أن صندوق تحيا مصر يشارك في كافة المجالات ومنها حل ملف العشوائيات والمناطق الخطرة وتطوير القرى كما أن الصندوق شارك في تحقيق التنمية الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتوفير سكن كريم للمستحقين.

4 - على مدار الـ 8 سنوات الماضية تم إنفاق المليارات في مختلف المجالات مثل قطاع الصحة ومواجهة الكوارث والأزمات فضلا عن تسجيل الصندوق 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس في العمل الخيري كما أن صندوق تحيا مصر يدعم المرأة المعيلة واستطعنا توفير أدوات الإنتاج للمرأة المعيلة في النشاط التجاري والزراعي والمشروعات متناهية الصغر.

5- صندوق تحيا مصر تم إنشاؤه في عام 2014 ككيان معاون لأجهزة الدولة وداعم للعمل المجتمعي وصولا لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري كما تم توفير 9 مدارس بسوهاج ومراكز شباب ووحدة طبية وبيطرية بجانب تطوير مستشفيات في أسوان وإنشاء مجمع خدمات حكومية.

6 - الصندوق أنفق المليارات خلال الـ 8 سنوات الماضية في أوقات الأزمات والكوارث وسجل 6 أرقام قياسية في العمل الخير في مجال الرعاية الصحية وفرنا تجهيزات لبعض المستشفيات الجامعية والعامة و3100 ماكينة غسيل كلوي و500 حضانة للأطفال ودعم كامل ومستمر لبعض الأقسام في مستشفى أبو الريش وقصر العيني.

7 - تم توفير سكن بديل للعديد من الأسر الأولى بالرعاية بجانب توفير أكثر من 12 ألف سكن بديل وعمل سقف للبيوت وتطوير الخدمة الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين كما أن صندوق تحيا مصر أنفق 22 مليار جنيه منذ تأسيسه في 2014 تمثلت في توفير سكن كريم لسكان المناطق العشوائية حيث شارك في الأسمرات وبشاير الخير و12 ألفا 470 منزلا تم إعمارها وفرشهم.

8 - الصندوق يعمل في كل المجالات مثل تطوير العشوائيات وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير سكن كريم، وتوفير تنمية للفلاح كما أن صندوق تحيا مصر من المصريين لـ المصريين ولا يوجد رقم يخرج من الصندوق إلا بتصديق من رئيس الجمهورية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.