سيب وأنا أسيب بين التكرار والتمصير.. فيلم العائلة الكريمة لـ هدى سلطان وفريد شوقي قدم فكرة شبيهة.. وتطابق القصة مع فيلم Sweet Home Alabama

سيب وأنا أسيب، يعتبر مسلسل سيب وأنا أسيب من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا ويصنف المسلسل كوميدي “لايت” وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

وتدور قصة مسلسل سيب وأنا أسيب حول إبراهيم ونبيلة (بيلا) وهما “كابل” عاشا قصة حب كبيرة وتم كتب كتابهما ولكن نبيلة تقرر الهروب في ليلة زفافها لتحقيق حلمها بأن تكون مصممة أزياء شهيرة، وبعد تحقيق حلمها تضطر للعودة إلي القاهرة من أجل الحصول على مباركة أسرتها على خطبتها من ممثل لبناني مشهور لتكتشف أنها لا تزال على ذمة زوجها إبراهيم الذي يقرر طلبها في بيت الطاعة فتستجيب رغبة منها في الحصول على الطلاق من إبراهيم دون وصول الأمر لخطيبها أو للإعلام حفاظًا على سمعتها.

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ولقد تشابهت القصة التي قدمها المسلسل مع قصص أفلام عربية سبق تقديمها من قبل، كما تطابقت مع قصة أحد الأفلام الأجنبية.

فيلم العائلة الكريمة

لا تبتعد قصة مسلسل سيب وأنا أسيب كثيرًا عن قصة فيلم العائلة الكريمة وهو من إنتاج عام ١٩٦٤، والذي تدور أحداثه حول ست أبوها وهي فتاة تسكن في أحد الأحياء الشعبية، وتتزوج من صلاح، ولكنها لا ترضى بحياتها وذات يوم تقرر الرحيل إلى إسطنبول، وهناك تتعرف على رجل ثري يساعدها في أن تكون امرأة مرموقة في المجتمع، وتقرر العودة مع الثري التركي إلى مصر، وذلك في محاولة طلب الطلاق من صلاح حتى تتزوج من الثري، إلا أن الزوج يقرر تأديب زوجته.

فيلم العائلة الكريمة من ﺇﺧﺮاﺝ فطين عبدالوهاب وﺗﺄﻟﻴﻒ بديع خيري ونجيب الريحاني ومن بطولة هدى سلطان فريد شوقي، عادل أدهم، أحمد خميس، ماري منيب، محمود لطفي.

لعبة الست

وبصورة ما يوجد تشابه بين بين “تيمة” مسلسل سيب وأنا أسيب وتيمة فيلم لعبة الست للنجم الراحل نجيب الريحاني والفنانة تحية كاريوكا، وﺇﺧﺮاﺝ ولي الدين سامح وﺗﺄﻟﻴﻒ بديع خيري.

فتدور قصة لعبة الست خلال الحرب العالمية الثانية حيث يعاني حسنى أبو طبق من الفقر والبطالة، وحينما ينقذ رجلا مسنًا بالطريق يكافئه الله بشلن ممسوح كان تميمة الحظ له ليحصل بعدها على عمل فى محلات إيزاك عنبر اليهودى ويستأجر شقة جديدة.

أما لعبة فهي راقصة ومغنية فى فرقة والدتها يضطرها القدر لقضاء ليلة فى منزل حسن الذى أحسن وفادتها وحافظ عليها فأعجبت به وأحبها، وساقها القدر للعمل في السينما وبعدها تزوجت من حسن وبعد شهر العسل بدأت تصوير الفيلم الجديد وسبب لها إزعاجا شديدا لغيرته، وقرر المخرج استكمال التصوير فى لبنان بدون زوجها.

وفى لبنان تعرفوا على ثرى لبنانى أبدى إعجابه بالنجمة الجديدة التى غيرت اسمها إلى فاتينتسا وسأل عن حالتها الاجتماعية فعلم أنها غير متزوجة، غير أنها مخطوبة وسوف تفسخ الخطبة، وذهبوا إلى مصر ليتزوجها بعد تخلصها من خطيبها.

وفى مصر تنكرت لعبة لحياتها مع حسن وطلبت الطلاق، وبعد صراع وشد وجذب وعرضها عليه مبلغا كبيرًا لطلاقها، طلقها مجانا، ويعلم الثري بأمر زواجها من حسن فرفض أن يبنى سعادته على سعادة غيره، وعاد إلى لبنان دون زواجه من لعبة وفي الأخير تعود لعبة إلى حسن بطريقة درامية.

الراجل ده حيجنني

يوجد تشابه في بعض الخطوط بين قصة سيب وأنا أسيب وقصة فيلم الراجل ده حيجنني، حيث تدور قصة فيلم الراجل ده حيجنني إنتاج عام ١٩٦٧حول عطية الذي يجسد شخصيته الفنان فؤاد المهندس، وهو رجل طيب مسالم أكثر من اللازم، تشكو زوجته من ضعف شخصيته، وأمام هذا السلوك المتكرر، تهجر زوجته أمينة المنزل ولا يعرف أخبارها هى وابنتهما وتمر السنوات ويقرر عطية أن يبحث عن فرصة في السينما فيتعرف على منتج جشع ويعرف أنه ينوي استغلال امرأة ثرية كي تنتج له الفيلم، ويعرف عطية أن هذه المرأة ليست سوى زوجته المختفية التي هربت ويقودها القدر لأن ترث وتصبح ثرية، ويعود إلى حياتها وينتهي الفيلم في الأخير نهاية سعيدة.

ويتشابه الفيلم والمسلسل في خط هروب الزوجة من زوجها وهي على ذمته دون أن يتمكن من الوصول إليها وفي الأخير يتقابلان تحت ظروف مختلفة بعد سنوات من الغياب.

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الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى كرامة وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالفتاح السيد وبطولة فؤاد المهندس، شويكار، نعمت مختار، محمد رضا، محمود المليجي، سمير صبري.

Sweet Home Alabama

وفيما يتعلق بفيلم سويت هوم ألاباما وهو من إنتاج عام ٢٠٠٢، فتدور قصته حول فتاة تدعى ميلاني، والتي تكون على وشك الزواج من نجل عمدة مدينة نيويورك، لكن ماضيها مليء بالمشكلات في الجنوب حيث توجد عائلتها وأصدقاؤها القدامى، كما أنها لا تزال متزوجة من جيك، حبيبها في المدرسة الثانوية، لذا تعين عليها إنجاز الأمور وتسويتها مع الجميع دون محاولة منها طرح ماضيها المحرج أمام خطيبها، بما في ذلك زوجها وعلاقتها معه، لكنها تكتشف ببطء مدى افتقادها لمنزلها الحقيقي وزوجها الرائع جيك، وتتطابق قصة الفيلم الأجنبي مع قصة مسلسل سيب وأنا أسيب حتى عرض الحلقة السادسة من المسلسل بالرغم من عدم ذكر صناع المسلسل أنه نسخة مقتبسة من أي عمل آخر أو أنه تم تمصير الفكرة لتتناسب مع الجمهور في مصر والوطن العربي.

فيلم سويت هوم ألاباما من بطولة ريس ويذرسبون، ميلاني سموتر، باتريك ديمبسي، أندرو هينينجز، جوش لوكاس.

التكرار والتمصير في “تيمة” الأعمال الفنية

ويعتبر التكرار في تقديم “تيمة” أو فكرة في الأعمال الفنية أمرًا ليس جديدًا وهناك عدد من الأعمال التي تم تقديمها بأكثر من صورة سواء على مستوى السينما أو الدراما في مصر أو في العالم، كما أن فكرة التمصير كذلك ليست بالجديدة بل إن هناك أعمالًا عديدة تم تمصيرها لتكون مناسبة للعرض على الشاشات المصرية، ولكن عادة ما يتم ذكر مصدر الأفكار أو الأعمال المقتبس منها عند إعادة تقديمها بصورة جديدة عن الأصل.