تفاصيل مسلسل آبل The Changeling وموعد عرضه

آبل، طرحت منصة آبل التريلر الرسمي لأحدث مسلسلاتها، The Changeling، والمقرر عرضه حصريا عبر منصة آبل الرقمية، بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل مسلسل The Changeling

مسلسل The Changeling، من بطولة لاكيث ستانفيلد، وچونيل جاندرسون، ومن إخراج چوناثان فان، وينتمي المسلسل لنوعية الرعب الخيالي، وتدور أحداث المسلسل في ولاية نيويورك الأمريكية، ويحكي قصة رجل يبحث عن زوجته بعد أن فعلت شيئًا مروعًا، بعد ولادة طفلهما الأول.

مسلسل The Changeling، مكون من ثمان حلقات، سيصدر أول ثلاثة منها في ٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

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فيلم آبل المنتظر Napoleon

في سياق متصل، حصل فيلم آبل المنتظر عرضه Napoleon، للمخرج الإنجليزي الشهير، ريدلي سكوت المنتظر، علي ردود فعل إيجابية، بعد عرض تشويقي أول للفيلم، خلال حدث سينما كون، المقام حاليا في ولايه لاس فيجاس الأمريكية.

وتحدث المشاركون في حدث سينماكون، عن مشاهد قوية وأداء تمثلي عظيم للمشاركين في فيلم “نابليون”، كما أبدوا اعجابهم بمشهد ضخم لمعركة دموية ملحمية، قالوا عنها أن المخرج ريدلي سكوت، أظهر خلالها أقصى امكانياته على الشاشة الكبيرة.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة الممثل الأوسكاري خواكين فينيكس، الذي يجسد دور نابليون بونابرت، والممثلة فانيسا كيربي، التي تلعب شخصية إمبريس جوزفين، بالمشاركة مع كلا من جودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 23 نوفمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل فيلم آبل Napoleon

ويجسد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، والذي يدور حول القائد الفرنسي الشهير، وهو من إخراج ريدلي سكوت.

وعكف الممثل الأمريكي خواكين فينيكس البالغ من العمر 47 عامًا، علي دراسة ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين، ليتمكن من تجسد دور الإمبراطور نابليون بونابرت، وظهر النجم مرتديًا ملابس عسكرية كاملة عندما بدأ تصوير فيلم السيرة الذاتية في جنوب شرق لندن.

ويستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال جذوره الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

وتلعب الممثلة الشقراء فانيسا كيربي دور البطولة أمام خواكين فينيكس بعد أن مثلت دور الأميرة مارجريت في مسلسل The Crown، إنقاذًا للموقف بعد أن انسحبت الممثلة جودي كومر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها خواكين فونيكس مع المخرج سير ريدلي سكوت، منذ أن لعب دور البطولة في فيلم جلادياتور من إخراجه في عام 2000.

وكان عنوان الفيلم سابقًا Kitbag والذي كان يرمز إلى القول المأثور لنابليون: “هناك هيئة عامة مخبأة في حقيبة أدوات كل جندي، أو بمعنى آخر أنه من الممكن لأي جندي أن يصبح جنرالًا، وتم تغيره لاسم ”نابليون".