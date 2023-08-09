الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تفاصيل مسلسل آبل The Changeling وموعد عرضه

The Changeling،
The Changeling، فيتو

آبل، طرحت منصة آبل التريلر الرسمي لأحدث مسلسلاتها، The Changeling، والمقرر عرضه حصريا عبر منصة آبل الرقمية، بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل مسلسل The Changeling

مسلسل The Changeling، من بطولة لاكيث ستانفيلد، وچونيل جاندرسون، ومن إخراج چوناثان فان، وينتمي المسلسل لنوعية الرعب الخيالي، وتدور أحداث المسلسل في ولاية نيويورك الأمريكية، ويحكي قصة رجل يبحث عن زوجته بعد أن فعلت شيئًا مروعًا، بعد ولادة طفلهما الأول.

مسلسل The Changeling، مكون من ثمان حلقات، سيصدر أول ثلاثة منها في ٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

Advertisements

فيلم آبل المنتظر Napoleon

في سياق متصل، حصل فيلم آبل المنتظر عرضه Napoleon، للمخرج الإنجليزي الشهير، ريدلي سكوت المنتظر، علي ردود فعل إيجابية، بعد عرض تشويقي أول للفيلم، خلال حدث سينما كون، المقام حاليا في ولايه لاس فيجاس الأمريكية.

 

وتحدث المشاركون في حدث سينماكون، عن مشاهد قوية وأداء تمثلي عظيم للمشاركين في فيلم “نابليون”، كما أبدوا اعجابهم بمشهد ضخم لمعركة دموية ملحمية، قالوا عنها أن المخرج ريدلي سكوت، أظهر خلالها أقصى امكانياته على الشاشة الكبيرة.

 فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة الممثل الأوسكاري خواكين فينيكس، الذي يجسد دور نابليون بونابرت، والممثلة فانيسا كيربي، التي تلعب شخصية إمبريس جوزفين، بالمشاركة مع كلا من جودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 23 نوفمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل فيلم آبل Napoleon

ويجسد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، والذي يدور حول القائد الفرنسي الشهير، وهو من إخراج ريدلي سكوت.

وعكف الممثل الأمريكي خواكين فينيكس البالغ من العمر 47 عامًا، علي دراسة ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين، ليتمكن من تجسد دور الإمبراطور نابليون بونابرت، وظهر النجم مرتديًا ملابس عسكرية كاملة عندما بدأ تصوير فيلم السيرة الذاتية في جنوب شرق لندن.

ويستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال جذوره الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

وتلعب الممثلة الشقراء فانيسا كيربي دور البطولة أمام خواكين فينيكس بعد أن مثلت دور الأميرة مارجريت في مسلسل The Crown، إنقاذًا للموقف بعد أن انسحبت الممثلة جودي كومر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها خواكين فونيكس مع المخرج سير ريدلي سكوت، منذ أن لعب دور البطولة في فيلم جلادياتور من إخراجه في عام 2000.

وكان عنوان الفيلم سابقًا Kitbag والذي كان يرمز إلى القول المأثور لنابليون: “هناك هيئة عامة مخبأة في حقيبة أدوات كل جندي، أو بمعنى آخر أنه من الممكن لأي جندي أن يصبح جنرالًا، وتم تغيره لاسم ”نابليون".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

The Changeling مسلسل آبل The Changeling ابل اعمال آبل مسلسلات آبل

مواد متعلقة

نتفليكس تطرح حلقات الموسم الثالث من مسلسل The Witcher

خفض تقييم نتفليكس على آبل واندرويد بسبب كليوباترا السمراء (صور)

الأكثر قراءة

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أيمن يونس يدعم شيكابالا ويطالب المجلس بالاستقالة ورد مفاجئ من أحمد مرتضى

البنك الأهلي المصري يرفع سعر الفائدة 1% على الودائع

أخبار الأهلى، مفاجأة كولر في الموسم القادم، وأزمة الهجوم تشتعل بسبب كهربا

منافس مصر، ماذا قدم منتخب جزر الفارو في مونديال الناشئين لكرة اليد

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

إعلامية لبنانية لـ فيتو: إلغاء حفلات حماقي وهيفاء وأحمد سعد بسبب قلة الحجوزات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

يدير حربا شاملة من داخلها.. مواصفات سيارة بوتين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

المزيد
الجريدة الرسمية