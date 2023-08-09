الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تشوق الجمهور للحلقة الجديدة من سيب وأنا أسيب

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد السعدني، فيتو

سيب وأنا أسيب، شوقت هنا الزاهد جمهورها للحلقة الجديدة من مسلسل سيب وأنا أسيب، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة تجمعها ببطل المسلسل أحمد السعدني، وأرفقت تعليق “نبيلة وابراهيم..  تفتكروا ايه اللي هيحصل الحلقة الجاية. ؟”.

 

وتفاعل الجمهور مع منشور هنا، وجاء تعليق يفيد بأن الحلقة القادمة سوف تكشف تغييرات بسبب الكشف عن وفاة سناء شقيقة إبراهيم.

سيب وأنا أسيب يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة

تصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

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موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨

وفيما يتعلق بـ موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨ فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت وموعد عرض بتوقيت السعودية سيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٢ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، وموعد عرض مسلسل سيب وانا أسيب الحلقة ٨ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

 

أحداث سيب وأنا أسيب الحلقة ٦

شهدت سيب وأنا أسيب حلقة 6 استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم خاصة بعد سرقة بيلا أموال إبراهيم التي تتخطى مليون جنيه.

حيث قدم إبراهيم في سيب وأنا أسيب حلقة 6 محضرًا في بيلا يتهمها فيه بسرقة أمواله، بينما حضرت له مفاجأة باتهامه له بأنه ضربها فقرر الضابط في الأخير خلال سيب وأنا أسيب حلقة 6 حجز الثنائي في الحجز وكلاهما كان له مصيرًا مختلفًا في الحجز.

كما شهدت سيب وأنا أسيب حلقة ٦ الكشف عن مصير شخصية سناء التي تقدمها الفنانة هنادي مهنا، ففي نهاية سيب وأنا أسيب حلقة ٦ كشفت والدة إبراهيم (أحمد السعدني) عن سعادتها بلقاء بيلا فهي من رائحة سناء “الله يرحمها” لتدخل بيلا في حالة صدمة.

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