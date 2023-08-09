الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل أغنية محمد حماقي "مش كفاية"

أغنية محمد حماقي
أغنية محمد حماقي الجديدة، فيتو

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح أغنية جديدة بعنوان “مش كفاية فراق”، غدا الخميس، على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب” في تمام الساعة 5 مساء، ليجدد نشاطه الفني بعد طرحه لأغنيته الأخيرة “حبيت المقابلة”.

تفاصيل أغنية محمد حماقي الجديدة

أغنية محمد حماقي الجديدة “مش كفاية فراق” من كلمات تامر حسين ومن ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي تميم.

 

وحقق المطرب محمد حماقي نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيت المقابلة” والتي طرحها  يوم الخميس الماضي، على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب والتي وصلت مشاهدة إلى أكثر من 3 ملايين و900 ألف مشاهدة. 

 

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أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي 

أغنية محمد حماقي الجديدة “حبيت المقابلة” من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.

 


أغنية لمون نعناع

 

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا أحدث أغنياته “لمون نعناع” عبر يوتيوب، وحققت الأغنية نسب مشاهدة جيدة.

 

وأغنية لمون نعناع من كلمات فلبينو أحمد، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر عمار خاطر. 

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير.. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا.. إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا.. فميمنعناش إنه لو هو باع.. إحنا نجيبله لمون نعناع ده إحنا ما يلزمناش بياع ونقوله روق كده ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح.. وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع". 

 

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