الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أبرزهم محمود نصر، تعرف على أبطال مسلسل كريستال

كريستال، فيتو
كريستال، فيتو

أبطال مسلسل كريستال، يتابع مسلسل كريستال عدد كبير من الجمهور على مستوى الوطن العربي، ونستعرض تفاصيل المسلسل على رأسها أبطال مسلسل كريستال.

 

أبطال مسلسل كريستال

وفيما يتعلق بـ أبطال مسلسل كريستال، فإن المسلسل الذي يعرض حاليًّا يشارك به نخبة من النجوم وأبطال مسلسل كريستال هم محمود نصر، وباميلا الكيك، وستيفاني عطا الله، ورولا حمادة، ولين غرة، وخالد شباط، وأنجو ريحان، وبلال مارتيني، وفادي حواشي وغيرهم.

 

أسباب مشاهدة مسلسل كريستال

وبعيدًا عن أبطال مسلسل كريستال، فهناك عدد من الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة مسلسل كريستال، لعل أبرزها الأبطال المشاركون في هذا العمل الفني، حيث يضم المسلسل نخبة من ألمع وأهم نجون الفن في لبنان وسوريا مما يعطي المسلسل ثقلًا خاصًا.

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حبكة متميزة

أما السبب الثاني فهو حبكة المسلسل التي تتسم بالجاذبية منذ اللحظة الأولى، حيث ينجح العمل في الابتعاد تمامًا عن فخ التكرار والملل بفضل خطوط القصة الرئيسية وخطوطها الثانوية الكثيرة.

 

الثنائيات وسحرها

ويتميز مسلسل كريستال أيضًا بسحر الثنائيات الذي يثري المسلسل ويزيد من تعلق الجمهور بالأحداث والأبطال، فهناك ثنائيات عدة في المسلسل مثل جواد وفاي، وجواد وعليا، وفاي وأوس، وورد وتامر.

 

جماليات الصورة

وتعتبر الصورة المتميزة والمختلفة وجماليات مواقع التصوير التي اختارها صناع المسلسل بعناية من أبرز الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة هذا المسلسل المتميز، وهي عناصر تضفي سحرًا على العمل تجعله مختلفًا عما يتابعه الجمهور عادة من أعمال فنية.

 

عدد حلقات مسلسل كريستال 

يذكر أن أحداث مسلسل "كريستال" الذي يمتد لـ 90 حلقة، تدور حول "جواد"، و"فاي" و"عليا"، حيث تجمعهم قصة تدور في فلك الحب والانتقام والانكسار.

 

وتبدأ القصة بتقديم "جواد" واجب العزاء "لعليا" في وفاة والدها، لكنه يلتقي "فاي" صدفة، وتلفت انتباهه، فيما تعتبره هو الطبيب الذي أنقذ حياتها بعد تعرضها لحادث سير بسيط، لتتخذ علاقتهما بعد ذلك شكلًا مختلفًا، وسرعان ما تشهد حياة الـ3 أطراف العديد من الصراعات.

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