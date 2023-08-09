وكيل صحة الدقهلية يشيد بالفريق الطبي بمستشفى نبروه
أشاد الدكتور شريف مكين وكيل صحة الدقهلية بالفريق الطبي بمستشفى نبروه لإجراء ولادة طبيعية لحالة حرجة
وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن نجاح فريق طبي بمستشفى نبروه المركزى بإجراء ولادة طبيعية لحالة سبق لها الولادة عن طريق قيصرية منذ سنة ونصف وفصيلتها سالب وعنق الرحم متسع ٨سم مما يصعب من إجراء تحويل للحالة لعدم توفر دم من نفس الفصيلة.
شارك فى إجراء العملية فريق طبي بالمستشفى مكون من الدكتور أحمد الباز استشاري النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والدكتورة أسماء رشاد أخصائية النساء والتوليد إلى جانب الدكتورة ناهد راغب والدكتورة إيناس يوسف علاوة على الدكتورة جهاد محمد طبيب التخدير ومن فريق التمريض مس أميره علاء الشحات ومس أسماء عبدالمنعم عبدالمجيد
وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتورة هبة الشريف والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والفريق الطبى بمستشفى نبروه المركزى وفى مقدمتهم الدكتور سعد فليفل مدير المستشفى الذي أصر على عدم المغادرة من أمام حجرة الولادة بالمستشفى حتى تمت الولادة في سلام على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهت فريق العمل.
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