الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

صحة البحيرة: تزويد مستشفيات كفر الدوار والنوبارية ب20 ماكينة غسيل كلوى (صور)

تزويد مستشفيات البحيرة
تزويد مستشفيات البحيرة ب20 ماكينة غسيل كلوى، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعه وكيل الوزارة انه قد تم إمداد المديرية بعدد 20 ماكينة غسيل كلوي ماركة فرزينيوس 4008 بي اس، سعر الماكينة الواحدة يقارب 520 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية 10 مليون و400 ألف جنيه.


ويأتي ذلك فى إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية  بالمحافظة ودعمها بوحدات جديدة للغسيل الكلوي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة لتقديم خدمة صحية جيدة والحد من قوائم الإنتظار للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى
حيث تم تزويد مستشفى كفر الدوار العام بعدد 15 ماكينة غسيل كلوى، وذلك للعمل على سرعة تلبية احتياجات وحدة الكلى الجديدة بالمستشفى والتى تم تطويرها من خلال المجتمع المدنى.

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تزويد مستشفيات كفر الدوار والنوبارية ب20 ماكينة غسيل كلوى، فيتو
تزويد مستشفيات كفر الدوار والنوبارية ب20 ماكينة غسيل كلوى، فيتو

كما تم تزويد مستشفى غرب النوبارية المركزي بعدد 5 ماكينات غسيل كلوى، لتواكب الإمتداد الجديد وافتتاح التوسعات الجديدة لوحدة الكلى بالمستشفى.

هذا وتؤكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على جهود الدولة المصرية فى تطوير القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

لافته إلى جهود وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير كافه المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة والعمل على رفع كفاءة وحدات ومراكز الغسيل الكلوى، لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

تزويد مستشفيات كفر الدوار والنوبارية ب20 ماكينة غسيل كلوى، فيتو
تزويد مستشفيات كفر الدوار والنوبارية ب20 ماكينة غسيل كلوى، فيتو
تزويد مستشفيات كفر الدوار والنوبارية ب20 ماكينة غسيل كلوى، فيتو

مشيرة الى أن هناك خطه تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

من الجدير بالذكر أنه من المقرر افتتاح وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام قريبا، حيث تم تطويرها وتجهيزها بجهود المجتمع المدني بشكل متميز لخدمة المرضى من أهالى كفر الدوار وخارجها.

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