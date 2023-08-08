صحة شمال سيناء تعلن أسماء المقبولين بمدارس التمريض

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء عن أسماء المقبولين نتيجة اختبارات مدارس التمريض وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء.

واعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن أسماء الطلبة المقبولين بمدارس التمريض بمحافظة شمال سيناء للعام الدراسي 2024/2023، وتنوه، أنه تم ضم الطلبة المقبولين بمدرسة التمريض بنخل الى مدرسة التمريض بالعريش.

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية خاصة للتمريض بمحافظة شمال سيناء، تحت عنوان "رد الجميل"، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الجيش الأبيض.

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وخلال الاحتفالية وجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لجموع التمريض بمصر وتمريض شمال سيناء بشكل خاص، على دورهم وتفانيهم في العمل، كما تناولت أهمية دور التمريض على مر العصور.