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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 173 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الدفاع الفريق
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 173، الصادر في 9 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

أهم القرارات الحكومية اليوم


- قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربى رقـم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكليتى (تكنولوجيا الصناعة والطاقة - تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية) جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.


-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٢٢٦ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عبد المـنعم فتحى محمود مرسى- وآخرهم  فكرى أحمد إبراهيم محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

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قرارات وزارة الداخلية والتموين


قرار وزارة الداخلية رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣، بإبعاد راوندي الجنسية، مواليد 1991، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.


-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٢٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم محمـد متولى عابدين عبد االله - وآخـرهم لميـاء عـلام عبـد الـونيس عبـد الهـادى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضـحة قـرين اسـم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.  
-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٢٣١ لسنة ٢٠٢٣، بإبعاد أوزباكستانية الجنسية، مواليد 1989، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تنظيم تداول الأرز، على أن "تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز ا لحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية). كما يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

قرارات محافظة الدقهلية والرقابة المالية


-وقرار محافظة الدقهلية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقرية (الحميدية) التابعة للوحدة المحلية بقرية الرياض مركز ومدينة منية النصر طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات المنصور للسيارات (شركة المنصور للسيارات "منصور شيفرولية" وشركة مانترا وشركة لطفى منصور لتجارة السيارات "منطقة حرة" وشركة منصور إم جي للسيارات)
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٨٥ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين.


-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٨٥٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة.

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