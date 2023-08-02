الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية (أسماء)

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،فيتو

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 1217 لسنة 2023

وتمضن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1217 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم مصطفى حمدى مصطفى محمد - وآخرهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

Advertisements

 

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

فتح باب التقديم فى قسم الضباط المتخصصين، تعرف على التخصصات المطلوبة بأكاديمية الشرطة

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

مصطفى حمدى مصطفى محمد الإمارات 2/6/1984 الألمانية 

أسامة أشرف عبد القادر خليل المنوفية 14/3/1988 

 إبراهيم عصام الدين محمد شوقى إبراهيم القاهرة 25/7/1992 

محمد عبد الرازق حسن عبد الرازق القاهرة 10/1/1988

 أدهم حسنى حسن حسنى العدوى كفر الشيخ 4/4/2006 

 محمد حسنى حسن البيومى الدقهلية 13/4/1988 

 محمد جميل فتحى محمد السيد العزب الدقهلية 1/9/1994 

 محمد مدحت محمود صبرى جمعة الدقهلية 22/5/1996 

هانى محب مصطفى عبده الجيزة 18/3/1977 

 ريمون البير عطا الله موسى الجيزة 21/6/1987 

عبد الله طارق عبد الله أحمد مرعى السويس 27/3/1987 

 إيرينى جرجس حليم سدراك السويس 1/9/1986

 هدير رمزى زكريا محفوظ المنوفية 2/8/1987 

 سميرة لويس مسعد منقريوس أسيوط 1/1/1977

إنجى اليون ميلاد سيدهم أسيوط 16/9/1984 

 هناء يحيى محمد أحمد إبراهيم الدقهلية 31/3/1983 

 أسماء عبد العزيز عطية عبد الوهاب كفر الشيخ 1/10/1988 

 فرح محمد عاطف عبد السلام الشباسى القاهرة 6/6/1990

 الطفلة فاطمة مقبل موسى رشيد الخيبرى الجيزة 23/2/2023 السعودية

 بسام قاسم محمود عفيفى القليوبية 20/3/1989 النمساوية 

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد بنى سويف 9/10/1977 الهولندية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التجنس بالجنسية الأجنبية الجنسية الاجنبية الاحتفاظ بالجنسية المصرية الجنسية المصرية قرار وزارة الداخلية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

حالة الطرق اليوم، زحام بمحور 26 يوليو وشارعي الهرم ورمسيس وتحويلات مرورية بهذه المنطقة

فتح باب التقديم فى قسم الضباط المتخصصين، تعرف على التخصصات المطلوبة بأكاديمية الشرطة

شروط تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2023

حبس المتهمين بحيازة كميات من الذهب المهرب بقيمة 130 مليون جنيه بالمنيا

أخبار الحوادث اليوم: حركة تنقلات الضباط بمديريات الأمن.. وتغريم مدير نادي بيراميدز 3 ملايين جنيه بسبب محمد صلاح

ضبط طرفي مشاجرة في الشرقية بسبب لهو الأطفال

قدم فى كلية الشرطة وانت فى البيت.. شروط واختبارات تؤهلك للانضمام إلى أكاديمية الشرطة.. ورابط مباشر للتقديم طلبات الالتحاق

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة قطرية داخل منزلها بالقاهرة الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية