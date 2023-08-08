الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 172 بجريدة الوقائع المصرية

محافظ القاهرة خالد
محافظ القاهرة خالد عبد العال، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 172، الصادر في 8 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات محافظة القاهرة، ومحافظة الدقهلية، والهيئة العامة للرقابة المالية.
-قرار محافظة القاهرة رقم ٩٩٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تخصيص قطعة الأرض من أملاك المحافظة الكائنة بمنطقة عشش المھاجرین بحى المرج والمحدد دائرھا باللون الأحمر على الرسم المرفق والبالغ مساحتھا حوالى ٤٦٠ متر مربع تقریبًا لإقامة (قاعة متعددة الأغراض تدار بمعرفة الحى) لصالح حى المرج وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.
-وقرار محافظة الدقهلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية بدين التابعة لمركز المنصورة.
-وقرار محافظة الدقهلية رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية شبرا بدين التابعة لمركز المنـصورة.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٩٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الملح والصودا المصرية.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٤٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧١٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للضباط العاملين فى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

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-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧١٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العلاقات الإنسانية الخاص بضباط قطاع الإعلام والعلاقات للتكافل الاجتماعى. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

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