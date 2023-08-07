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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 171 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، فيتو

نشرت  جريدة الوقائع المصرية في عددها 171، الصادر في 7 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة المنيا.

وجاءت القرارت كالتالي: 
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 758.53 فدان، الكائنة بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمركز العلمين بالساحل الشمالي الغربي والمخصصة للسادة شركة دجلة للاستثمار العقاري "مجموعه دجله للاستثمار العقاري- معمار المرشدي"، لإقامة مشروع عمراني متكامل، وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 555.43  فدان من مراحل تنمية المشروع، والصادر بشأنهما القرار الوزاري رقم ٦٩٧ لسنة ٢٠٢١.

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-قرار محافظة الدقهلية رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لـ (8) قرى تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة المنصورة طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لتلك القرى.

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