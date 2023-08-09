الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تعرف على قيمة الأضرار التي تسببت بها الكوارث الطبيعية في 2023

سيول، فيتو
سيول، فيتو

بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالى 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة «سويس ري» لإعادة التأمين.

وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار حوالى 123 مليار دولار.

الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعي

في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذه السنة في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان الأربعاء.

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أكبر كارثة طبيعية خلال 2023

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين حوالى 5,3 مليارات.

لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

وشكل هذا المبلغ حوالى 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.

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