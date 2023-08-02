الأربعاء 02 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان جرّاء إعصار في جنوب اليابان

إعصار يضرب جنوب اليابان،
إعصار يضرب جنوب اليابان، فيتو

إعصار اليابان، ذكرت تقارير إعلامية أن شخصا لقي حتفه فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف السكان في جنوب اليابان الأربعاء لدى اقتراب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة.

إلغاء رحلات وتعليق إجازات

أُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.

 هيئة الأرصاد اليابانية

وصاحبت الإعصار “خانون” الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه “قوي جدا” رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة.

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وذكرت شركة أوكيناوا للطاقة بأن الكهرباء انقطعت صباح الأربعاء عن  220,580 منزلا، أي حوالى 35 في المئة من إجمالي المنازل في المنطقة.

تحذير لسكان منطقة كاجوشيما

وصدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاجوشيما إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وذكرت الوكالة أن 11 شخصا في أوكيناوا أصيبوا بجروح طفيفة.

وأما شبكة “إن إتش كاي” فأفادت عن وفاة رجل يبلغ من العمر 90 عاما بعدما علق تحت مرآب للسيارات مساء الثلاثاء، مرجّحة بأن يكون الحادث ناجما عن الرياح العاتية.

وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا.

ولفتت إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كلم جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا عند الساعة 23,00 ت غ ويتحرّك باتّجاه الغرب والشمال الغربي.

ويتوقع بأن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ذكرت “إن إتش كاي” بأن أكثر من 400 رحلة جوية أُلغيت الأربعاء، ما أثّر على أكثر من 65 ألف راكب.

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