زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة قبالة سواحل الفلبين
زلزال الفلبين، أفاد مركز الرصد الزلزالي الأورومتوسطي اليوم الأربعاء بحدوث زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قبالة سواحل الفلبين.
ووقع الزلزال في تمام الساعة 00:57 بالتوقيت العالمي (03:57 بتوقيت موسكو)، بحسب المركز.
وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على بُعد 59 كيلومترًا جنوب شرق مدينة ماتي الفلبينية، وكان عمق الزلزال تقريبًا 72 كيلومترًا.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذه الهزات الأرضية.
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