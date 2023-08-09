الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة يوجه رساله لوزير تعليم مصر!

زغلول صيام،فيتو
زغلول صيام،فيتو

لا حديث يعلو داخل الساحة الكروية إلا عن دوري المحترفين ونظام الصعود والهبوط في الكرة المصرية.. وكل قرار يصدره اتحاد الكرة يثير التساؤلات والشكوك ورفض الأندية أعضاء الجمعية العمومية حتى هداهم التفكير إلى نظام يقضي بصعود فريقين من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز مباشرة والبطاقة الثالثة تكون من نصيب أحد أندية القسم الثالث سواء من خلال التصفية مع مثيلتها أو مع ثالث دوري المحترفين.

ما رأي وزير التعليم؟!

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اتحاد الكرة بهذا القرار فعل شيئا غير موجود في نظام كرة القدم في العالم وهو تصعيد فريق من قسم ثالث إلى الممتاز مباشرة دون المرور بدوري المحترفين وهو هنا فعل شيئا لم يأت به السابقون من حيث الصعود من دور إلى دور بالبراشوت.

هنا اتحاد الكرة استحدث نظاما جديدا وهو بمثابة رسالة لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي من خلال تقديم روشتة عبقرية للتخلص من الثانوية العامة وصداعها المزمن من خلال انتقال الطلاب المتفوقين من المرحلة الإعدادية مباشرة إلى الكلية وحسب مجموع كل طالب في الإعدادية.

هذه الفكرة العبقرية التي قدمها اتحاد الكرة من خلال صعود ناد من القسم الثالث للممتاز مباشرة دون المرور بدوري المحترفين هي بمثابة فكرة عبقرية يستحق عليها مجلس الأستاذ جمال علام جائزة (نوفل) وعليهم أن يسجلوها في البحث العلمي للحصول على براءة الاختراع.. وعلى الدكتور رضا حجازي أن يفيدنا في إمكانية تطبيق نظام الانتقال من الإعدادية إلى الكلية وفوائده خاصة وأنه سيوفر المليارات على الدولة وأولياء الأمور ونرتاح من الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.

هو يعني اللي خذوا الثانوية عملوا إيه؟!

هنا لا بد أن نرفع القبعة لصاحب تلك الفكرة الجهنمية!! فاكرين لما التفاحة سقطت على نيوتن والراجل تعامل مع الظاهرة وقدم للبشرية قانون الجاذبية وتم تكريمه وأنا من هنا أطالب بتكريم صاحب تلك الفكرة وأرى ضرورة أن يمنحه الدكتور رضا حجازي وسام التعليم من الطبقة الفاخرة.

فكرة التطوير

ومن الجائز أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير فكرة الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال الانتقال من مرحلة الابتدائية إلى الجامعة مباشرة (يعني هما اللي اتعلموا كانوا خدوا إيه !!) وهنا التوفير هيبقى مليارات ومليارات نقدر نجيب بها حاجة تفيد الناس.

كل تلك الأفكار تزاحمت في رأسي عند النوم وظللت أبتسم وأنا نائم وعندما استيقظت فوجئت بزوجتي تسألني: أنت كنت مبسوط وبتضحك وأنت نايم ليه!!!! قلت لها إن كنت بحلم بفيلم إسماعيل ياسين في ……وألا بلاش.

وللحديث بقية 
 

اتحاد الكره المصري لكرة القدم أزمة تطبيق دوري المحترفين وزير التربية والتعليم الثانوية العامة اسحق نيوتن قانون الجاذبيه زغلول صيام

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