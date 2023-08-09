الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

كرة اليد، لجنة جديدة تقود الاتحاد وهؤلاء أبرز المرشحين

حسن مصطفى رئيس الاتحاد
حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، استقر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، على تعيين لجنة جديدة تدير الاتحاد المصري، خلفا للجنة الحالية التي يترأسها الدكتور محمد الأمين.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة الحالية سترحل عن إدارة الاتحاد خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وأن الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية سيقومان بتشكيل لجنة جديدة تتولى المهمة لحين إجراء الانتخابات.

لجنة جديدة لإدارة اتحاد كرة اليد

وتدور نقاشات حاليا حول تشكيل اللجنة الجديدة، حيث تم طرح أكثر من اسم لتولي مهمة رئاستها أبرزهم، محمد الألفي المدير الفني لمنتخبات الشباب والناشئين الحالي وعدد من الشخصيات الأخرى.

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ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مشاورات مكثفة من أجل تشكيل اللجنة الجديدة، والتي من المقرر أن تتولى المهمة لحين إجراء انتخابات الاتحاد والمتوقع لها أن تكون بعد أولمبياد باريس 2024.

وعلى جانب آخر، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب جزر الفارو، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جزر الفارو الخميس المقبل، وتنطلق في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.3621

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة

ويحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

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كرة اليد اتحاد كرة اليد محمد الأمين حسن مصطفى اللجنة الأولمبية

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