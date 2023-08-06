الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كرة اليد، جدول مباريات الزمالك في البطولة العربية بالسعودية

يد الزمالك، فيتو
يد الزمالك، فيتو

كرة اليد، أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن جدول مباريات الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:

الأربعاء 16 أغسطس

الزمالك × عين التوتة الجزائري

الخميس 17 أغسطس

الزمالك × العربي الكويتي

الجمعة 18 أغسطس

الزمالك × مضر السعودي

الإثنين 21 أغسطس

الزمالك × الشعلة اليمني 

وتحظى البطولة العربية بأهمية كبيرة حيث يتأهل صاحب اللقب مباشرة للمشاركة في مونديال الأندية 2023.

Advertisements

مباريات منتخب الناشئين في مونديال كرواتيا

وعلى جانب آخر، حسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في الدور الرئيسي يأتي موعدهم كالتالي:

مصر × البرازيل - الإثنين

مصر × إسبانيا - الثلاثاء

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة

ويحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

قرعة بطولة العالم

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اليابان وآيسلندا والتشيك.

جدول مباريات منتخب كرة اليد

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر × اليابان - 1 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × التشيك - 2 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أيسلندا - 4 أغسطس | 4:30 عصرا

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في البطولة تضمن 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب قد خاض أيضا معسكر مغلق في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.

قائمة منتخب الناشئين

وضمت قائمة اللاعبين في معسكر البحرين كل من: محمد أشرف - عمر أسامة - فيراس مروان - محمد وائل - زياد مهند - محمد عدلان - فيدال فهمي - زياد عبد الرحيم - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد حسن - محمد صلاح - بلال إبراهيم - محمد مؤمن - حمزة مجدي - معاذ عزب - أحمد تغيان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد الزمالك البطوله العربيه لكرة اليد منتخب الناشئين لكرة اليد اتحاد كرة اليد الاتحاد العربي لكرة اليد جدول مباريات الزمالك

مواد متعلقة

كرة اليد، مصر تصطدم بإسبانيا والبحرين في الدور الرئيسي لمونديال الناشئين

مونديال كرة اليد، منتخب الناشئين يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على أيسلندا في مونديال الناشئين

كرة اليد، موعد مباراة مصر وأيسلندا في مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

سعر الجنيه مقابل الدولار ببداية تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

تعرف على الأداة الرقابية الوحيدة المفعلة خلال الإجازة البرلمانية

محسن صبري يكشف عن عدد زيجاته، وانتصار تعلق: "النسوان هتجننك" (فيديو)

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، هذه الأطعمة تساعد في إدرار اللبن

نشرة الأخبار، أول ظهور للدكتور عمر هاشم بعد شائعة وفاته، نظر منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

أسعار السيراميك اليوم 6 / 8 / 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

74 مليون دولار صادرات بصل طازج خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية