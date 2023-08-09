الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كرة اليد، رئيس الاتحاد يلحق ببعثة منتخب مصر في مونديال الناشئين

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يسافر الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، اليوم الأربعاء، إلى كرواتيا لمؤازرة بعثة المنتخب الوطني أمام جزر الفارو، في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا.

منتخب مصر يلتقي جزر الفارو

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب جزر الفارو، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جزر الفارو غدا الخميس، وتنطلق في الـ2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

Advertisements

عقوبة مالية وتأديبية ضد كرام كردي

ووقع مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة اليد عقوبة تأديبية ومالية على كرام كردي رئيس بعثة منتخب مصر، المشارك في بطولة العالم للناشئين والمقامة حاليًّا في كرواتيا.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري يتضمن توقيع غرامة مالية قيمتها 500 فرانك سويسري، بالإضافة لمنع كرام كردي من نزول الملعب خلال مباريات منتخب مصر بالبطولة.

وجاءت عقوبة الاتحاد الدولي بعد دخول "كردي"، في مشادات مع عناصر منتخب أيسلندا، بعد مباراتهم أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه.

وتنطلق يوم الخميس المقبل، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، المقامة حاليا في كرواتيا.

مباريات الدور ربع النهائي

ومن المقرر أن تقام يوم الخميس المواجهات التالية:

الدنمارك × البرتغال

مصر × جزر الفارو

كرواتيا × النرويج

ألمانيا × إسبانيا

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد منتخب كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد محمد الأمين اتحاد كرة اليد منتخب الناشئين لكرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وجزر الفارو في ربع نهائي مونديال الناشئين

كرة اليد بالزمالك تدخل على خط المواجهة بين شيكابالا ومرتضى منصور، وهذا ما قاله نجمها

كرة اليد، عقوبة مالية وتأديبية ضد رئيس بعثة مصر في مونديال الناشئين

كرة اليد، 4 مواجهات قوية في ربع نهائي مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

هل ينجح رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

وفاة منحة زيتون عن عمر ناهز 63 عاما

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية