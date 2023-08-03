كرة اليد، موعد مباراة مصر والتشيك في مونديال الناشئين

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام منتخب التشيك في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

موعد مباراة مصر والتشيك

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والتشيك في الـ2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان بنتيجة (40-32)، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اليابان وأيسلندا والتشيك.

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جدول مباريات منتخب كرة اليد

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر × اليابان - 1 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × التشيك - 2 أغسطس | 2:30 ظهرا

مصر × أيسلندا - 4 أغسطس | 4:30 عصرا

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في البطولة تضمن 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب قد خاض أيضا معسكرا مغلقا في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.

قائمة منتخب الناشئين

وضمت قائمة اللاعبين في معسكر البحرين كل من: محمد أشرف - عمر أسامة - فيراس مروان - محمد وائل - زياد مهند - محمد عدلان - فيدال فهمي - زياد عبد الرحيم - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد حسن - محمد صلاح - بلال إبراهيم - محمد مؤمن - حمزة مجدي - معاذ عزب - أحمد تغيان.