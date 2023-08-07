كرة اليد، منتخب مصر يكتسح البرازيل 23/38 ويصعد لربع نهائي مونديال الناشئين

فاز منتخب مصر مواليد 2004 على منتخب البرازيل بنتيجة 23/38، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، والمقامة حاليا في كرواتيا.

وبهذا الفوز، يحسم منتخب مصر لكرة اليد تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من مونديال الناشئين الذي يجري في كرواتيا، وذلك قبل مواجهة إسبانيا غدًا الثلاثاء.

مشوار منتخب مصر حتى التأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

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وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

واحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في الدور الرئيسي يأتي موعدهم كالتالي:

مصر × البرازيل - جرت اليوم الإثنين (6:30 مساء) وانتهت بفوز مصر.

مصر × إسبانيا - غدا الثلاثاء (8:30 مساء).

منتخب مصر لناشئي كرة اليد، فيتو

قائمة منتخب كرة اليد في مونديال الناشئين

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في المونديال، تضمن خوض 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب الوطني قد خاض أيضا معسكر مغلق في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.