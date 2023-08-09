الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية استعدادا لأعمال القمة التنموية

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة، فيتو

تعقد الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة، الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية، لمناقشة الموضوعات التي ستعرض على أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة جمهورية العراق الرئاسة الحالية للجنة المرأة العربية وبحضور متميز من الدول العربية.

 أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية

ويشارك في الاجتماع الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة من تسعة عشر دولة عربية، لمناقشة عدد الموضوعات ذات الصلة بتمكين المرأة العربية والتوصية بشأن عرضها على أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها يومي 6 و7 نوفمبر، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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 تمكين المرأة العربية 

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن الأمانة العامة تضع تمكين المرأة العربية ضمن أولوياتها، وتحرص على عرض الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بوضع المرأة على أعلى المستويات السياسية.

البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية

ويناقش الاجتماع ثلاث موضوعات مقترحة، هي الإطار الاستراتيجي للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية (2024-2030)" المقدم من الأمانة العامة - إدارة المرأة، وموضوع "خطة عمل عربية لتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء في الوطن العربي (آليات إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديًا لاسيما المرأة الريفية)"، المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وموضوع التمكين السياسي للمرأة العربية (الواقع والآفاق)" المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

     

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الجامعة العربية تمكين المرأة القمة الاقتصادية

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