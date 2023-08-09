فوائد السمسم، يحمي من أمراض القلب والسكري

فوائد السمسم للصحة تعتمد على ما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، ويحتوي السمسم على زيوت صحية، ترفع من قيمته الغذائية، وللاستفادة من فوائد السمسم، لابد من تناوله بكميات كبيرة، وليس مجرد الاكتفاء بالمعجنات المرشوش على وجهها سمسم فقط.

فوائد السمسم للجسم

فوائد السمسم

واكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد السمسم للصحة، تجعله من الحبوب الهامة، والتي يجب الاهتمام بوجودها في نظامنا الغذائي، سواء كان نيء او محمص

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وتعدد الدكتورة لورا، في السطور التالية، أهم فوائد السمسم للجسم.

خفض صغط الدم والكوليسترول

احتواء السمسم على المغنيسيوم يجعله مفيد في خفض ضغط الدم المرتفع، وكذلك يخفض الكوليسترول، لأنه يحتوي على الدهون غير المشبعة، الى جانب أن احتوائه على فيتامين ه‍، يجعله مفيد للأوعية الدموية والشرايين.

علاج فقر الدم

بذور السمسم غنية بالحديد، خاصةً السوداء منها. وبالتالي، هي من الحلول الرائعة لعلاج فقر الدم والضعف، ونقص الحديد في الجسم.

صحة القلب والأوعية الدموية

السمسم غني بالزيوت الصحية التي تحمي من تصلب الشرايين وبالتالي فهو مفيد لصحة القلب، والأوعية الدموية.

منع مرض السكري

من فوائد السمسم أنه يحمي الجسم من مرض السكري، وذلك لاحتواءه على المغنيسيوم الذي ثبت أنه يحارب مرض السكري، كما أن الدراسات أثبتت أن زيت بذور السمسم هو زيت الطعام الوحيد الفعال في خفض ضغط الدم وجلوكوز البلازما عند مرضى السكري النوع 2.

للأشخاص النباتيين

بذور السمسم مصدر جيد للبروتين الغذائي، ولذلك يعد أحد الوجبات الخفيفة المثالية، للأشخاص النباتيين، لتعويض فقدانهم للبروتين الحيواني، على أن يتم تناوله بانتظام.

مضاد للسرطان

تحتوي بذور السمسم على المغنيسيوم الذي بدوره له خصائص مضادة للسرطان، كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للسرطان تسمى الفيتات، والسيسامين، والتي أثبتت الدراسات فعاليتها في الحد من مخاطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم، وبالتالي الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

صحة الجهاز الهضمي

احتواء السمسم على نسبة عالية من الألياف، تجعله يدعم صحة الجهاز الهضمي والقولون، وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي تحسين الهضم وعلاج الإمساك.

السمسم وفوائده

تسكين آلام التهابات المفاصل

تحتوي بذور السمسم على النحاس، وهو معدن أثبتت الدراسات أنه يقلل الألم والتورم المصاحب لالتهابات المفاصل،كما أنه يدعم عمل الأوعية الدموية والعظام والمفاصل.

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