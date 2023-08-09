ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

كامل الوزير، علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على حديث وزير النقل كامل الوزير، الذي قال إن "الدولة تنفق الملايين على المشروعات والمواطنين بيرموا عليها تراب".

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير



وعن حديث كامل الوزير، قال المهندس نجيب ساويرس إن كلام الوزير صحيح، مشيرًا إلى أن الشعب المصري ليس لديه ثقافة المحافظة على أملاكه أو تراثه.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حديث كامل الوزير: "للأسف كلام الوزير كامل صحيح! شعبنا ليس لديه ثقافة المحافظة علي أملاكه أو تراثه.. بداية من حفر الأسامي علي الآثار إلى تكسير مقاعد القطارات والأتوبيسات وإلقاء المهملات من شبابيك السيارات!"

وجاء تعليق نجيب ساويرس ردًا على عضو البرلمان السابق محمد أبو حامد، الذي قال عن حديث كامل الوزير: "مثل هذه التصريحات لها تأثير في غاية السوء والسلبية على المواطنين، ولا يصح أبدًا أن تصدر من مسئول حكومي، المال مال الشعب، والقروض يسددها الشعب"

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وتابع محمد أبو حامد قائلًا: "والأصل أن هذه المشروعات هدفها الأساسي خدمة المواطنين، بالتأكيد هناك سلبيات في سلوكيات البعض عند استخدام المرافق العامة، لكن إصلاح هذه السلوكيات لا يكون بمثل هذه التصريحات."

تصريح كامل الوزير عن مشروعات الدولة



يذكر أن وزير النقل كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أشار إلى أن "القطار الكهربائي يعد صرحا معماريا كلف الدولة ملايين الجنيهات"، قائلًا: "ليه نرمي التراب على المشروعات اللي بنعملها".

وتابع كامل الوزير تعليقه قائلًا: "إن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لإنهاء تنفيذ محطة بشتيل، حيث يتم العمل الآن عليها بصورة تجريبية، ومن المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل."

تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح الوزير أن "محطة عدلي منصور فازت بأفضل جائزة للمحطات التبادلية، وعقب نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تزايد الإقبال من قبل المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف."

وزير النقل كامل الوزير، فيتو



وأكد الوزير أنه "تم تقليل التقاطر بين القطارات في محطة عدلي منصور المتجهة للعاصمة الإدارية لـ12.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة، بسبب إقبال المواطنين"، مضيفًا "أن الشباب المصري تلقوا تدريبا على أعلى مستوى لتشغيل مستوى القطار الكهربائي الخفيف."

وقال الوزير إن الدولة لا ترمي أموالها في الأرض، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف سوف يحقق كافة تكاليفه خلال 10 سنوات فقط، لافتًا إلى أن تكلفة القطار الكهربائي 1.4 مليار دولار.

تغيير ثقافة الشعب المصري



وطالب الوزير بأهمية تغيير ثقافة المصريين، قائلًا: "هم مواطنون أذكياء ولديهم رغبة في الاستجابة، كما أن وسائل الجماعي الصديقة للبيئة ستساهم في الحفاظ على البيئة والأموال."

وأضاف كامل الوزير "شوف الناس اللي بتركب القطار الكهربائي الخفيف كام حاليا، إحنا لو لم نعمل القطار الناس اللي رايحة العاصمة والمدن الجديدة كانت هتركب إيه؟، قائلًا: "كل المشروعات اللي نفذت في خدمة المواطن."