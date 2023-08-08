بعد تصريحات كامل الوزير، بيان من النقل حول إلقاء المخلفات على الطريق الدائري

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا لتوضيح الحقائق التالية بعد تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي موضوعا تحت عنوان “وزير النقل يُوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية"، وجاء البيان كالتالي:



1. المخلفات الملقاة على الطريق الدائري ليست قمامة ولكنها مخلفات هدم مبانٍ صلبة، وإلقاؤها على الطريق يُعرض حياة المواطنين مستخدمي الطريق للخطر، وحتى لو كانت قمامة فهذا سلوك سلبي ويخالف طموح المصريين في المحافظة على طرق بلدهم المختلفة.



2. تعاقدت الهيئة العامة للطرق والكباري مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات غير الصلبة يوميًا، ولكن هذه المخلفات التي تم رصدها على الطريق الدائري هي مخلفات هدم مبان صلبة تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.



3. خلال زيارة الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل الأخيرة، يوم السبت الماضي الموافق 8/5/ 2023 لمواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تلاحظ انتشار مخلفات هدم المباني على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويؤدي إلى وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، وهذا أمن قومي.

ووجه الوزير كلا من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم للنيابة المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تمامًا، خاصة وأن الدولة المصرية قد رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائري وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والأمان بها والمحافظة على أرواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها، وتقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.



4. تناشد وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذا السلوك السلبي الخطير الذي يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



