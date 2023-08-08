الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير النقل: إنتاج قضبان السكك الحديدية لأول مرة في مصر ديسمبر (فيديو)

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

السكك الحديدية، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر كانت تستورد فلنكات السكك الحديد من الخارج، ولكن حاليا يتم تصنيعها في مصر، موضحا أنه تم استيراد ما يقرب من 25 ألف طن من الصين وتم تركيبها جميعا، وهناك عقد اتفاق آخر لاستيراد 25 ألف طن أخري بقيمة ما يقرب من 30 مليون دولار.

 

وأعلن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد":  أنه جار إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية حاليا، وفى ديسمبر المقبل سيتم إنتاج  قضبان السكك الحديدية لأول مرة فى مصر،  إضافة إلى تطوير مصانع أخرى، وأنه جار تطوير 10 قطارات المترو داخل أحد المصانع المصرية.

 

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واضاف أن هناك محاولات جادة لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر، لافتا إلى أنه يتم إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورشة العباسية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شراكة بين سكك حديد مصر وفويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وأنه سيتم تصنيع 40 قطار مترو مع هيونداى روتم  فى مصر.

 

مشروع قانون هيئة النقل النهري

وكشف أنه تقدم بمشروع قانون بشأن هيئة النقل النهري لتنظيم عملها، وتكون جهة الترخيص واحدة بعدما كانت مشتتة بين المحافظات ووزارتي الداخلية والري، موضحا أن التفتيش على العوامات يكون مركزيا ويتم حاليا تحديد ممر ملاحي في النيل.


وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية في كل المناطق الصناعية، موضحا أن هناك تطويرا في كل المجالات كهرباء وإسكان ونقل.
 

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