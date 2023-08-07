تفاصيل اشتراكات القطار الكهربائي مع إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن نشر أنظمة دفع حديثة ومتطورة تساهم في التيسير على المواطنين وتقلل الزحام على الشبابيك وتقليل الاعتماد على الصراف المتواجد على شباك التذاكر وذلك في اطار خطط التحول للدفع الإلكتروني.

وأطلقت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي، مبادرة لتحرير الاشتراكات للمترو والقطار الكهربائي من خلال الموقع الإلكترونى، للتسهيل على الركاب.

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وجاء الإعلان الرسمي كما يلي:

متفوتش فرصة اشتراكك مع الخط الأخضر الثالث ووفر على نفسك أي انتظار أو تأخير على مكتب التذاكر، ده غير إنك هتوفر فلوسك كمان!، جدد اشتراكك سواء شهري أو ثلاثة أشهر أو سنة، وكمان اعرف جميع أنواع الاشتراكات عن طريق موقعنا من هنا.

مكاتب الاشتراكات المتاحة

وأكدت الشركة أنه أيضا يمكن التجديد من خلال مكاتب الاشتراكات المتاحة بمحطات العتبة، عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية.

من ناحية أخرى سبق وأعلنت الشركة أسعار اشتراكات القطار الكهربائي السريع والخفيف، وتستعد وزارة النقل وهيئة الأنفاق لتشغيل القطار الكهربائي السريع بعد نجاح تشغيل القطار الكهربائي الخفيف.

ويختلف القطاران عن بعضهما البعض من حيث السرعة ومن حيث مناطق الخدمة وغيرها.

ويخدم القطار الكهربائي الخفيف مدن السلام والعاشر والمستقبل وبدر حتى العاصمة الإدارية.

ويخدم القطار السريع المدن الرئيسية المار بها، وتزيد سرعة القطار السريع عن الخفيف بمعدل يصل للضعف تقريبا، وتم اعتماد أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف.

خطوط القطار الكهربائي السريع

ويتكون القطار السريع من ثلاث خطوط بأطوال حوالي 2000 كم و60 محطة كالتالي:

- الخط الأول يمتد من العين السخنة - حدائق أكتوبر -الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم و22 محطة.

-الخط الثاني يمتد من محطة أكتوبر - الفيوم / بني سويف - مدينة أبو سمبل بطول 1400 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، و35 محطة .

- الخط الثالث يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الثاني (محطة قنا) ثم يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالي 225 كم، عدد 3 محطات.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق قامت منذ أسبوع بتشغيل محطات القطار الكهربائي الجديدة لخدمة ركاب قطار العاصمة، وشهد القطار ارتفاعا فى أعداد الركاب وثابت في أسعار الاشتراكات دون تغير عن نظام المحاسبة القديم بنظام الاشتراك الشهري للمحطات من ثلاث محطات إلى أكثر من 7 محطات.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائى

من ناحية أخرى تبلغ أسعار الاشتراك الشهرى للقطار الكهربائي الخفيف 3 محطات 300 جنيه فقط و7 محطات بتكلفة 500 جنيه فقط وأكثر من 7 محطات 700 جنيه فى الشهر الأمر الذي يجعل تكلفة رحلة واحدة بالقطار الكهربائي أقل من 50% من ثمنها الأصلي .

على صعيد آخر بدأت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

أطوال القطار الكهربائى

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم ب 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بـ 12 محطة.

وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بـ 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بـ 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي فيتو

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، على أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين)، كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )،