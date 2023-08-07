ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

أبو تريكة، كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن رأيه في لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وذلك عندما سأله أحد المتابعين عما إذا كان أبو تريكة إرهابيا.

ساويرس يكشف عن رأيه في أبو تريكة

وعن أبو تريكة أجاب المهندس نجيب ساويرس قائلا إن لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة ليس إرهابيًا، مؤكدًا أنه يعارض كلامه وأفكاره، لكنه ليس إرهابيا.

وكان أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس سأله عن رأيه في أبو تريكة فقال: "وهو أبو تريكه إرهابي يا بشمهندس؟ أنا راضى ضميرك بالله عليك".

فأجابه رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلًا: "لا طبعًا… هو ده كلام يخش العقل؟ انا معارض لكلامه وافكاره.. لكن ارهابى..؟؟".

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وفي تغريدة سابقة عن أبو تريكة وحمزة نمرة، عندما ادعي أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس أن حمزة نمرة ومحمد أبو تريكة ينتميان للإخوان، فرد نجيب ساويرس قائلًا: "إخوان هما أحرار.. واحنا أحرار ضد الإخوان لكن يظل ابو تريكة لاعب تاريخي ويظل حمزة فنان أصيل".

أبو تريكة أحسن لاعب عرفته الكرة المصرية

جدير بالذكر أن لاعب الأهلي السابق محمد ابو تريكة، مُنح لقب "الفنان"، وتم تصنيفه بأنه أحسن لاعب عرفته الكرة المصرية، وكان السبب الرئيسي لفوز الأهلى ومصر فى عدد من البطولات القارية.

لاعب الاهلي السابق أبو تريكة، فيتو



اشتهر بأهدافه في نادي "الصفاقسى" التونسي، وحصل مع الأهلي على كأس دوري أبطال إفريقيا للأهلى، كما أحرز هدف فى "الكاميرون" فى نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2008، وحصل على الكأس مع منتخب مصر، ويُعد من أفضل اللاعبين فى مصر، ووصف بأنه "أحسن اللاعيبة التى أنجبتهم الكرة المصرية".

تم ترشيح أبو تريكة لـ جائزة أحسن لاعب فى إفريقيا لعام 2008، ووصل للقائمة النهائيه مع ايسيان لاعب تشيلسي، وغانا وادبايور لاعب توجو، والارسنال. لكن لم يفز بالجائزة، وفز بجائزة "أحسن لاعب فى افريقيا".

بطولات أبو تريكة مع منتخب مصر

لعب أبو تريكة مع منتخب مصر فى كأس القارات عام 2009، فى جنوب افريقيا، وظهر بمستوى لفت أنظار العالم إليه، ومنذ بداية موسم 2005 وحتى نهاية موسم 2008، حصد النادي الأهلي بقيادة أبو تريكة على أربعة ألقاب متتالية للدوري، وثلاث مرات دوري أبطال إفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية في عام 2007، حيث كان الماجيكو هدافها وأفضل لاعب فيها بشهادة الجمهور.

أبو تريكة يحمل شارة النادي الأهلي، فيتو

كانت أحداث ملعب بورسعيد المؤسفة في يوم 1 فبراير 2012 لها تأثير سلبي علي أبو تريكة، بالإضافة إلى توقف نشاط كرة القدم تمامًا في مصر، ما أدى لتفكير أبو تريكة لخوض تجربة احترافية خارج مصر.

احتراف أبو تريكة في الإمارات

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن موافقتها المبدئية لتلبية رغبة اللاعب بشرط وجود عروض مناسبة، وبالفعل سرعان ما تقدم نادي بني ياس الإماراتي بعرض للتعاقد مع اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بصفقة بلغت قيمتها وقتها نحو مليون و300 ألف دولار.

واستطاع أبو تريكة في صفقة بني ياس إحراز 4 أهداف خلال 12 مباراة فقط، واحتل المركز الرابع في دوري المحترفين الإماراتي في موسم 2012/ 2013، ما أهله للعب في دوري أبطال آسيا الموسم التالي، كما تألق في بطولة كأس الخليج للأندية حيث قاد الفريق للوصول إلى المربع الذهبي.

أبو تريكة في الاستديو التحليلي لأحد المباريات، فيتو

في نهاية شهر مايو 2013، عاد أبو تريكة إلى النادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته وحقق الاهلي نتائج جيدة، متصدرًا قمة مجموعته برصيد 39 نقطة وتأهل إلى المربع الذهبي، ولكن تم إلغاء الدوري المصري الممتاز.

وفي نوفمبر 2013، أعلن أبو تريكة رغبته في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، ولكن بعد محاولات من جانب إدارة النادي الأهلي استطاعوا أن يقنعوه أن يعدل عن قراره ويعتزل بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.