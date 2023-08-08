أخبار مصر.. تحذير رسمي من غش دواء مهم للأطفال.. ووزير النقل يعلن موعد تشغيل أول أتوبيس ترددي

نشر قسم الأخبار بموقع فيتو العديد من الموضوعات التي تهم قاعدة كبيرة من القراء، وإليكم أبرز عناوين الموضوعات المنشورة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من وجود غش تجاري من المستحضر التالي

Suspension 5mI/6OOmg N Hibiotic تشغيلة رقم: 216402.



يستخدم دواء هاي بيوتك إن 600 مضاد حيوي للأطفال في علاج العدوى البكتيرية والتهابات الأذن والحلق والجهاز التنفسي.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية، يخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لهم في حالة اجتيازها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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معرض لبيع وتسويق المنتجات اليدوية السبت

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرض لبيع وتسويق المنتجات اليدوية بمشاركة ٣٣ عارض وذلك يوم السبت القادم الموافق 8/12 في تمام الساعة العاشرة صباحآ بفندق بيراميزا بالدقي.

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سيارات جمارك مطار القاهرة، تعقد الأسبوع المقبل بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 26 لوط سيارات ودراجات بخارية ومواتير مستعملة كل على حالته والجميع وارد من الخارج ومخزن بساحة جمارك السيارات بـمطار القاهرة الدولي.

أكبر منتج للبولي إيثيلين في مصر تستعد لاقتراض 250 مليون دولار

تسعى شركة "إيثيدكو"، أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر، لاقتراض 250 مليون دولار من بنك "المشرق" الإماراتي، لسداد قروض بالدولار.

وأكد مصدر لـ"لفيتو"، أن مدة القرض ستكون علي عامين من تاريخ الحصول عليه، وسيتم استخدام القرض لسداد جزءٍ متبقي من قرض على الشركة لعدد من البنوك المحلية في هذا العام.

أكبر 5 دول تعتمد على الفحم في توليد الكهرباء

تصدّرت جنوب أفريقيا قائمة أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء في عام ٢٠٢٣، ويليها أكبر دولتين في العالم من حيث السكان، الهند والصين ورغم الجهد العالمي المبذول في الحدّ من انبعاثات الكربون، فإن الوقود الأحفوري (الفحم والغاز والنفط) ما زال يستحوذ على 80% من استهلاك الطاقة الأولية على مستوى العالم، بحسب تقرير لموقع فيجوال كابيتالست.

دورة تدريبية للأئمة الجدد من ذوي الهمم

عقد وزارة الأوقاف دورة تدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر للأئمة الجدد من ذوي الهمم (تعاقد) في مسابقة 2022م، يوم الأحد 13/ 8/ 2023م حتى الأربعاء 16/ 8/ 2023م.

أكد كامل الوزير، وزير النقل أن الدولة نجحت فى توفير الدولارات من خلال صفقة العربات مع المجر، موضحا أنه تم التعاقد مع المجر على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات فى مصر.

استعدادات موسم قصب السكر والبنجر الجديد 2024

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، ونظيره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات انتاج السكر من بنجر السكر، وذلك بحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.





إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

تحذير رسمي من غش تجاري في دواء مهم للأطفال

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود غش تجاري في مستحضر شهير زيلون شراب للأطفال لعلاج الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي.



وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور تحذيري لها إن الغش التجاري من مستحضر syrup Forte XiIone تشغيلة رقم: 4521001 - 3521017