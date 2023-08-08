سائقو الأجرة يتجمهرون ومحافظ الجيزة يسمح لهم بالدخول لموقف المريوطية (صور)

تجمهر عدد من سائقي الميكروباص الأجرة المختصين بالعمل في خط الهرم بمحافظة الجيزة بشارع الهرم وذلك بعد رفض مسؤولي جهاز سرفيس محافظة الجيزة منعهم من عمل مواقف عشوائية بشارع الهرم.

وتدخل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأمر بدخول السائقين لموقف المريوطية الجديد وذلك للبعد الاجتماعي وحفاظا علي لقمة العيش مع الوعد بعدم عمل مواقف عشوائية جديدة وتعطيل شارع الهرم نظرا لوجود أعمال مترو الأنفاق وعدم حدوث تعطيل مروري.

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ذلك وسط حضور اللواء امجد مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة واللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة وأمن ديوان عام محافظة الجيزة.



محافظ الجيزة يتفقد مشروع ترعة المريوطية





كما تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.



وتابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عددًا من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.



وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولًا بأول وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بالطريق .

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.

محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك





ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشددًا على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.



محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك

كما وجه محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

وراقق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.