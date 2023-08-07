الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التموين: الإعلان عن ممارسة جديدة لتوريد 5 آلاف طن زيت

أسعارالزيت، فيتو
أسعارالزيت، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لعام 2024/2023 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة  للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن يتم تسليم الزيت  خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن تقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما.

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وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن المصروفات والتخليص الجمركي والتفريغ والنقل للطن يتم سدادها بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن تكون العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023.

وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا  بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

وتقدم العروض مصحوبة بخطاب ضمان إبتدائي بمبلغ 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية، على أن باقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط والمواصفات بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية . 

 

المخزون الإستراتيجي من الزيت 

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من سلعة الزيت، لصرفها على البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن. 

وتقوم  وزارة التموين من خلال  الهيئة العامة للسلع التموينية لتعزيز المخزون الإستيراتيجي من الزيت من خلال الإعلان عن ممارسات لتوريد الزيت الخام، أو الإستيراد من الخارج، ويبلغ المخزون الإستراتيجي من الزيت 5.7 شهور.

وأعلنت وزارة التموين مؤخرا عن ممارسة  أخرى رقم 4 لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد، لصالح بطاقات التموين المستفيد منها نحو 64 مليون مواطن.

ومن المقرر أن تكون فترة وصول الزيت الخام المستورد من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023، وكذلك 6 إلى 20 سبتمبر 2023.

نصيب الفرد من الزيت 

وتقوم وزارة التموين  بصرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

ويبلغ سعر زجاجة زيت الخليط 800 مللي  30 جنيهًا على البطاقات التموينية، ويتم صرفها من خلال 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية. 

 

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الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين هيئة السلع التموينية

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