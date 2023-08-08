الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع خطوات تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبد العظيم، المكتب الاستشاري"دار الهندسة".


وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض المخططات الخاصة بإطلاق واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر، تعظيمًا لما تتمتع به تلك المنطقة الواعدة من مقومات، تجعلها منطقة جذب سياحية، وهو ما يتطلب إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة.

 

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ولفت رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تنفيذ المخطط المتكامل لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية الاستفادة بما بها من مقومات، وما شهدته من أحداث تاريخية على مر العصور.  


وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط العام المبدئي لمشروع الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، الذي يستهدف اتاحة منتج سياحي متنوع قادر على منافسة العناصر السياحية العالمية، وجذب المزيد من حركة السياحة لهذه المنطقة الواعدة التي تتمتع بالعديد من المقومات والإمكانات التي تجعلها مقصدًا سياحيًا طوال العام.


وتمت الإشارة إلى أن المخطط العام للمشروع يتضمن العديد من المكونات منها، ما يتعلق بإقامة العديد من المنتجعات السياحية والفنادق، التي ستتيح غرفًا وشققًا فندقية، هذا إلى جانب تنفيذ مول تجاري، ومناطق متعددة الاستخدامات ما بين تجارية وإدارية، فضلا عن إقامة مجموعة من الحدائق والمتنزهات، والنوادي الاجتماعية، وغيرها من الأنشطة والخدمات.


وتطرق الاجتماع، إلى مراحل تنفيذ مشروع الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وما تتضمنه كل مرحلة من أنشطة ومشروعات، والبنية الأساسية من طرق ومرافق مختلفة مرتبطة بكل مرحلة.


وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق المختلفة، التي يتضمنها المخطط، وذلك بما يسمح بجاهزية تنفيذ مختلف مكونات هذا المشروع الطموح.

 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين مدينة العلمين الجديدة

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