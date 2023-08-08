الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير النقل يعلن موعد تشغيل أول أتوبيس ترددي (فيديو)

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى فيتو

 الأتوبيس الترددي ،  كشف كامل الوزير، وزير النقل، موعد  تشغيل أول أتوبيس ترددي يسير على الطريق واستخدامه من قبل المواطنين، قائلا: " في شهر أكتوبر المقبل، سيتم تشغيل أول أتوبيس ترددي كهربائي يسير على الطريق واستخدامه من قبل المواطنين".

 

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن سبب تأخير الأتوبيس  الترددي، يرجع إلى أن محطات الأتوبيس من الحديد وسعره زاد، والمقاولين طلبوا تعويضات، مشيرا إلى أن جمال الطريق الدائري يلمسه ويراه المواطن بعد الانتهاء من الطريق السطحي وتشغيل الأتوبيس الترددي.

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وأردف إن المرحلة الأولى من الأتوبيس الكهربائي الترددي تضم 100 أتوبيس، وتم التعاقد عليها وتجربتها على المحطة وجاهزة للاستخدام ومصنعة داخل مصر، باستثناء البطارية يتم استيرادها من الصين وفرنسا.


وأوضح أن هناك خطة لتصنيع بطاريات الأتوبيس في مصر، وهي أغلى جزء فيه، موضحا أن هناك 4 شركات مصرية تنتج أتوبيسات كهرباء خاصة الهيكل والدواخل والكراسي والكهرباء.

محطة بشتيل

وأكد وزير النقل، أن القطار الكهربائي يعد صرحا معماريا كلف الدولة ملايين الجنيهات، متسائلا: "ليه نرمي التراب على المشروعات اللي بنعملها"، موضحا أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لإنهاء تنفيذ محطة بشتيل، حيث يتم العمل الآن عليها بصورة تجريبية، ومن المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل.

 محطة عدلي منصور

واوضح أن محطة عدلي منصور فازت بأفضل جائزة للمحطات التبادلية، موضحًا أنه عقب نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تزايد الإقبال من قبل المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف، مشيرا إلى أنه تم تقليل التقاطر بين القطارات في محطة عدلي منصور المتجهة للعاصمة الإدارية لـ12.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة بسبب إقبال المواطنين، موضحًا أن الشباب المصري تلقوا تدريبا على أعلى مستوى لتشغيل مستوى القطار الكهربائي الخفيف.


ولفت إلى أن الدولة لا ترمي أموالها في الأرض، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف سوف يحقق كافة تكاليفه خلال 10 سنوات فقط، لافتًا إلى أن تكلفة القطار الكهربائي 1.4 مليار دولار.
 

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