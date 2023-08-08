الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

عجائب اتحاد الكرة، اعتبار أحد أندية القسم الثالث مهزومًا وهبوطه للدرجة الرابعة

مجلس اتحاد الكرة،فيتو
مجلس اتحاد الكرة،فيتو

اتحاد الكرة ، شهد أحد أندية القسم الثالث واقعة  تدل على استمرار  الغرائب في داخل اتحاد الكرة التي لا تستند إلى لائحة أو قانون يتم تطبيقة بمجلس الجبلاية، إذ تلقى نادي أبوتيج التابع لمحافظة أسيوط خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بمعاقبة النادي واعتباره مهزوما صفر/2  خلال مباراته أمام ناصر الفكرية، التي أقيمت في اول مباراة للقسم الثالث وتحديدًا يوم 15 نوفمبر 2022.

وتواصلت فيتو مع طارق عبد النعيم رئيس نادي ابوتيج، والذي أبدى اندهاشه من واقعة تسلمه خطابا من اتحاد الكرة يفيد بقبول احتجاج نادي البداري على مشاركة لاعب موقوف لنادي أبوتيج خلال مباراة الأخير أمام ناصر الفكرية في أولى مباريات دوري القسم الثالث والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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وأكد طارق عبدالنعيم أن اللاعب حاتم عبده هو أحد لاعبي الفريق، وتم إيقافه بالفعل في المباراة النهائية  بالموسم قبل الماضي 21 - 22، ولكن لم تخطر المنطقة أو اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب وبالتالي تم إشراكه في المباراة الأولى من الموسم الماضي أمام ناصر الفكرية، على الرغم من ارسال قائمة الفريق إلى المنطقة ولكن لم يكلف أحد بإبلاغ النادي أن اللاعب تم إيقافه مباراتين.

وتابع: فوجئت بنادي البداري الذي هبط للقسم الرابع بإرسال خطاب لاتحاد الكرة يؤكد بمعاقبة نادي أبو تيج لإشراك لاعب موقوف  في مباراة الفريق أمام ناصر الفكرية، والأغرب أن اتحاد الكرة قبل الإحتجاج وأرسل خطابًا يؤكد فوز ناصر الفكرة 2 - 0 وإعادة ترتيب المجموعة وبالتالي سنهبط للقسم الرابع.

الغريب في الأمر أن اتحاد الكرة استيقظ من غفلته بعد انتهاء دوري القسم الثالث  الذي انتهى في فبراير الماضي ليقبل احتجاج تم ارساله في شهر يوليو الماضي وهو ما يخالف لائحة القسم الثالث التي تؤكد أن على النادي تقديم أي احتجاج خلال 48 ساعة فقط  من المباراة، على أن يتم تقديمه للمنطقة وليس لإتحاد الكرة مباشرة ً،وهو ما غفله مجلس جمال علام وقَبل احتجاج عقب انتهاء موسم كامل واستعدادات الأندية لبدء موسم جديد في أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس نادي أبوتيح: ما حدث فضيحة ومهزلة لأن البداري حاول مسئولوه بعد مايقرب من عام كامل وتحديدا خلال النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، تقديم احتجاج لمنطقة اسيوط فتم رفض مجرد تسلم الاحتجاج لانه تجاوز الفترة القانونية بموسم كامل او تحديدا انتهى تزامنا مع رمضان الماضي، ليقوم مسؤولي  فريق البداري بالتوجه لاتحاد الكرة وتسلم الاتحاد الاحتجاج رغم عدم اختصاصه بذلك متجاوزا عمل وسلطات منطقة اسيوط.

وأكمل رئيس نادي أبوتيح: أنا في أزمة فعلية لأني دفعت رسوم القسم الثالث وتعاقدت مع لاعبين وجهاز فني جديد استعدادًا للدوري كما أنني لا أتحمل مهزلة واشخاص لا يعرفون القانون.

وأتم: قرار قبول قبول احتجاج فريق البداري  باعتبار أبوتيج مهزوما صفر/2 مع إعادة ترتيب المجموعة مما يعني تصعيد البداري الهابط وهبوط فريقي الذي لا يتحمل أي مسؤولية.

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اتحاد الكرة أندية القسم الثالث مجلس جمال علام

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