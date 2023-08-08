الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

بيريرا لمجلس الجبلاية: لجنة الحكام ستشهد فكرا مختلفا خلال الموسم الجديد

فيتور بيريرا رئيس
فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

بيريرا، يستعد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، لإحداث ثورة تغيير في إدارة شئون اللجنة في الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وكشف مصدر مقرب من الخواجة بيريرا، أن البرتغالي بات على دراية بكل صغيرة وكبيرة داخل لجنة الحكام بعد أن أمضى قرابة خمسة أشهر على مقعد رئيس اللجنة في الموسم المنقضي.

وكان بيريرا عقد جلسة مطولة مع رئيس وأعضاء مجلس الجبلاية الأسبوع الماضي، قام خلالها الخواجة بتقديم تقرير وافي عن المشاكل الفنية التي يعاني منها التحكيم المصري، وأكد في التقرير أنه وضع يده على كل السلبيات داخل لجنة الحكام، وأنه أعد خطة طموحة لتصحيح مسار التحكيم المصري في الموسم المقبل، وإعادته للمكانة التي يستحقها على الساحتين الأفريقية والعربية ويطلع إلى وضع التحكيم المصري على الساحة العالمية.

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بيريرا يتولى التعيينات في الموسم الجديد

بيريرا أبلغ مجلس الجبلاية أنه لم يدر لجنة الحكام في الموسم المنقضي ولم يكن بوسعه أن يتولى ملف تعيين الحكام لإدارة المباريات في الموسم الجديد، لأنه لم يكن يعرف الحكام جيدا، أما ألان فإنه أصبح يعرف كل حكام الدوري الممتاز وحكام الدرجة الأولى، وأنه في الموسم سيكون المسئول الأول عن التعيينات، وشدد على أم الموسم الجديد سيشهد فكر ونظام عمل مختلف تماما.

فيتور بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة، فيتو

لا وجود للحكام الأجانب

رئيس لجنة الحكام أبلغ أعضاء اتحاد الكرة أثناء الجلسة أن كل المباريات المحلية في الموسم القادم سيديرها حكام مصريون ولن يتم ال‘ستعانة بالحكام الأجانب على الاطلاق سواء في مباريات الدوري الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة، خاصة أنه لديه ثقة تامة في الحكام المصريين، لذلك كان دائما داعما بقوة للإعتماد عليهم في إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وكذلك مباريات الأهلي ضد بيراميدز.

 

تقسين الحكام لمستويات

بيريرا أطلع مجلس الجبلاية على خطته لتطوير مستوى الحكام في الموسم المقبل، مؤكدا أنه سيتم تقسيم الحكام خلال الموسم القادم إلى ثلاث أقسام على حسب مستوى كل منهم وكلما ارتقى مستوى الحكم سيتم ترقيته إلى التصنيف الأعلي وبالتالي سيدير مباريات أكبر والعكس كذلك بالنسبة للحكام الذين ستتراجع مستوياتهم.

سيطرت المجاملات على معسكر الحكام الواعدين، المقرر له الأربعاء المقبل من أجل الحصول على رخصة حكام تقنية الفيديو "الفار".

 

المجاملات تسيطر على معسكر الحكام الواعدين 

وشهد معسكر الحكام الواعدين المقرر انطلاقه غدا الأربعاء، اختيار الابن الاصغر لحكم دولي سابق، لا تنطبق عليه الشروط للانضمام للمعسكر.

المثير في الأمر أن الابن الأكبر للحكم الدولي السابق، حصل في وقت سابق على رخصة حكام تقنية الفيديو الفار ويسعى الحكم الدولي السابق لإلحاق نجله الآخر للحصول على تلك الرخصة دون انطباق الشروط عليه.

كما سيشهد معسكر الحكام الواعدين تواجد حكم آخر من الإسكندرية لا تنطبق عليه الشروط ضمن المعسكر مع  تجاهل الحكام المميزين للحصول على رخصة حكام الفار.

وكان مصدر مطلع باتحاد الكرة، كشف  عن سبب توتر العلاقة في الأيام الأخيرة بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

 

تأخر صرف راتب شهرين
 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك عدة عوامل تسببت في توتر العلاقة وزيادة حدة الخلافات بين الخواجة البرتغالي بيريرا ومجلس الجبلاية، إلا أن السبب الحقيقي الذي دفع بيريرا للتهديد بفسخ عقده والعودة إلى بلاده فهو تأخر مجلس الجبلاية في صرف راتبه في آخر شهرين.

وأمام انفعال الرجل وتذمره بسبب عدم صرف راتبه وتهديده بكشف الأمر أمام وسائل الإعلام، اضطر المجلس إلى تدبير موارد مالية لصرف راتب الخواجة عن الشهرين الأخيرين.

 

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بيريرا أخبار فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024 مجلس الجبلاية اتحاد الكرة الأهلى والزمالك

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