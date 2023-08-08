وفاة عبد المنعم مندور نقيب الزراعيين الأسبق بالإسماعيلية

فقدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 المهندس عبد المنعم مندور، نقيب الزراعيين الأسبق جراء وعكة صحية شديدة.

معلومات عن الراحل

وشغل الراحل المهندس عبد المنعم مندور منصب نقيب الزراعيين في محافظة الإسماعيلية لمدة ١٨ عاما، كما كان عضوا دائما فى التنظيمات والمجالس الشعبية المحلية.

وأثار العشرات من القضايا الجماهيرية التي تمس المواطنين، كما تمكن من حل العديد من المشكلات الخاصة بالزراعيين والعاملين بالمهن الزراعية في محافظة الإسماعيلية.

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أبرز الشخصيات العامة بمحافظة الإسماعيلية

وكان الراحل يتمتع بسمعة طيبة وسيرة عطرة بين جموع العاملين بقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى بصفة خاصة وبين المواطنين أهالى مركز ومدينة الإسماعيلية بصفة عامة، ويعتبر من ابرز الشخصيات العامة في محافظة الإسماعيلية.

وستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد المطافي بالإسماعيلية والعزاء غدا الأربعاء بدار المناسبات بمسجد الدوحة.

وكانت قد نعت نقابة المهن الزراعية في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، الراحل المهندس عبد المنعم مندور متمنين أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعى العشرات من أبناء محافظة الإسماعيلية، فقيد الإسماعيلية وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الجميع.





وعلى صعيد آخر تعمل نقابة الزراعيين وفقًا لقانون رقم 31 لسنة 1966، والقوانين المعدلة له والقانون رقم 88 لسنة 1997، والذي بات لا يصلح العمل لما به من مواد لا تتماشى مع الظروف الحالية، فأصبح هذا القانون بمواده عبئ على النقابة وعلى صندوق المعاشات الذي لا يستطيع تحمل دفع الأشهر المتأخرة للمستحقين التي وصلت لأكثر من 50 شهر متأخرات.

وتسعى نقابة الزراعيين برئاسة الدكتور سيد خليفة النقيب العام، في ولايته الثانية، أن يتم تعديل مواد القانون حتى يتسنى لها زيادة موارد النقابة والتي تعود بالزيادة على صندوق المعاشات ودفع المتأخرات، ومن ثم زيادة قيمة المعاش المتدني الذي يحصل عليه المهندس الزراعي بقيمة 100 جنيه

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