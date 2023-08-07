دورات تدريبية خاصة بمنظومة تراخيص المحال التجارية  للعاملين بالمراكز التكنولوجية في الإسماعيلية

نظمت محافظة الإسماعيلية دورة تدريبية، اليوم الاثنين، على المنظومة الجديدة لتراخيص المحال التجارية، للعاملين بالمراكز التكنولوجية وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومشاركة مع الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة الإسماعيلية وجهاز شؤون البيئة.

المستهدف من التدريب

وتناول التدريب والذي استهدف العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة شرحًا مفصلًا لمنظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات اللازمة، للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام قانون التراخيص الجديد، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذي يتم مزاولته بها.

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جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أبرز محاور التدريب

بالإضافة إلى التدريب على وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته، وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها.



مناقشة مشكلات المراكز التكنولوجية

ومن جانبه أكد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد على أهمية مناقشة المشكلات مع المراكز التكنولوجية لمحافظة الإسماعيلية، والوصول إلى حلول جذرية لها.

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة الإسماعيلية على زيادة عدد الخدمات التي تقدم بالمراكز التكنولوجية في المحافظة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من فعاليات التدريب، فيتو

استعراض الموقف الحالي وجدول الأعمال

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد في وقت سابق الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

وذلك بحضور السكرتير المساعد للمحافظة، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة وممثل وزارة الموارد المائية والري ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.





كما تم استعراض ما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.

شهادات المتغيرات المكانية

ومن جانبه أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين ٢٥٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والتي تم طباعتها وتسليمها حتى نهاية مايو ٢٠٢٣، وعرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة حتى نهاية مايو ٢٠٢٣.

تشديدات على إعداد تقارير أسبوعية

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الإعداد للتقرير الأسبوعي لآخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات؛ من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة.

وأشار عصام إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.



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