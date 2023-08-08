ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بحملة تموينية في الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎ نتائج الحملة التموينية

أسفرت الحملة عن ضبط طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعه بالسوق السوداء، كما تم ضبط ١٠٠ قطعة مصنفات دجاج ومعجنات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى ضبط عدد ٢٥ جالون بويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

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جانب من الحملة، فيتو

المحاضر المضبوطة

في ذات السباق نجحت الحملة في ضبط وتحرير ٦٧ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٩ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، ومحضر إدارة بدون ترخيص.

‏‎كما تم تحرير عدد ١٢ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ١٣ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٧ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، وعدد ٢ محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.



جانب من الحملة، فيتو

توجيهات عامة

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



جانب من الحملة، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.