محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الاثنين، نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م، بنسبة نجاح ٩٨.٧٧٪ من إجمالي عدد الحاضرين.

نتيجة الدور الثاني للمكفوفين

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪ ، وللصمِّ وضعاف السمع بنسبة ١٠٠٪، والإعدادية المهنية بنسبة ١٠٠٪.

محافظ الإسماعيلية خلال اعتماد النتيجة، فيتو

عدد المتقدمين للامتحان

يذكر أن عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول والثاني قد بلغ ٢٦٨٥٠ طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الحاضرين ٢٦٥٢١ طالبا وطالبة.

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و قد نجح ٢٥٧٢١ طالبا وطالبة خلال الدورين الأول والثاني، وبذلك تصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية ٩٦.٩٨ ٪ من إجمالي الحاضرين لهذا العام.



تهنئة الطلاب

وتَقدَّم "محافظ الإسماعيلية " بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية مُتمنيًا لهم مستقبل واعد، مُثمِّنًا جهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وعلى صعيد آخر أعرب الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن سعادته البالغه بتحقيق الطالب أدهم محمود حسن فهمي بمدرسة استيم المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مدارس الاستيم شعبة رياضيات.

مثال مشرف للطالب الناجح

وأكد إنه نموذجا مشرفا وإنه خير سفير وممثل لتعليم الإسماعيلية، وأشاد وكيل الوزارة بما حققه الطالب مشيرا إلى أن ماحدث نتيجة لدعم أسرته الكبير والبيئة المتميزة الا وفرتها له مدرسة استيم الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية خلال اعتماد النتيجة، فيتو

استقبال الطالب وأسرته

وكان الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة قد استقبل الطالب وأسرته بمكتبه بديوان عام مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية.

وأكد وكيل الوزارة أن الطلاب المتفوقين هم مصدر فخر للمحافظة متمنيا لهم دوام التوفيق والتفوق العلمي في حياتهم الجامعية والعملية.

رسالة شكر للطلاب وأولياء الأمور

وقدم الشكر لجهود الطلاب وأولياء الأمور ومديري الإدارات التعليمية والمعلمين وجميع العاملين المشاركين في امتحان الشهادة الثانوية العامة.

كما هنأ وكيل الوزارة أبناءه من محافظة الإسماعيلية طلاب الثانوية العامة الناجحون في امتحانات الثانوية العامة متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعيه وان يكونوا خير ممثلين لمديرية التربية والتعليم بالجامعات المختلفة.

وأكد الطالب أدهم محمود حسن فهمي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشعبة العلمي رياضيات بمدارس STEM بالثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه علم بحصوله على المركز الأول على الجمهورية من والدته، حيث أخبرته أن مكتب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قام بالاتصال به لإخباره بحصوله على المركز الأول بشعبة علمي الرياضة.

ووأشار أدهم محمود حسن فهمي إلى أنه كان يحرص على المذاكرة يوميا لمدة 8 ساعات متواصلة، وكان يقوم بالتركيز خلال المذاكرة على المواد الدراسية الهامة التي يمكن من خلالها الحصول على مجموع كبير.