المستندات المطلوبة للحصول على تمويل تجهيز المنشآت الطبية

إذا كنت تمتلك عيادة وتريد تشطيبها وتجهيزها يقدم لك بنك بركة مصر تمويل معدات العيادات في بنك البركة لأصحاب العيادات الطبية وتحديث كافة الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، ليساعدهم في توسيع أعمالهم وأنشطتهم، وتطوير طرق العلاج، الذي يعود بالفائدة على الصحة العامة للمواطنين.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل تجهيز العيادات والمعامل

بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين).

جواز سفر ساري / تصريح إقامة ساري (للأجانب).

عرض سعر تكاليف الأجهزة والمعدات.

فاتورة مرافق حديثة (هاتف - كهرباء - غاز - إلخ).

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إثبات دخل للعاملين

في حالة تحويل الراتب: تعهد معتمد من مصرفنا بتحويل الراتب أو القسط + شهادة دخل حديثة.

في حالة عدم تحويل الراتب: كشف حساب معتمد لآخر 6 أشهر (شخصي) أو شهادة دخل حديثة مصدق عليها بصحة توقيع بنكى أو ختم النسر لم يمر عليها أكثر من شهر.

إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة والأعمال

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر السابقة (شخصي أو مؤسسي).

سجل تجارى حديث لم يمر عليه 3 شهور وبطاقة ضريبية سارية.

تفاصيل الحصول على تمويل عقاري لمتوسطي الدخل

يقدم بنك الاستثمار العربي تمويل عقاري وفقًا لمبادرة دعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد ۸%.

حيث أوضح البنك أن التمويل يكون للوحدات السكنية فقط بنسبة تصل الى ٨٠% من قيمة الوحدة كحد أقصى وبمقدم ٢٠% كحد أدنى من قيمة الوحدة بفائدة ٨% متناقصة مع إمكانية تمويل وديعة الصيانة في حال وجودها يعفى العميل من المصاريف الإدارية والتأمين والتقييم والرهن العقاري ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل، وفي حين يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ السداد المعجل والمدة تصل إلى ٢٥ عامًا كحد أقصى.

الاشتراطات:

للمصريين فقط

ألا يقل سن المفترض عن ٢١ سنة للموظفين و٢٥ عامًا لأصحاب المهن والأعمال الحرة عند التقدم لطلب التمويل، وألا يتعدى السن عن ٦٥ سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب.

ألا يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري ٤٠ ألف جنية للفرد، و٥٠ ألف جنيه للأسرة.

المستندات المطلوبة:

الصورة من بطاقة رقم قومي وسارية للعميل والزوج الزوجة في حال إذا كان العميل:

متزوجًا

لـ إيصال مرافق

الموظفين

لشهادة دخل حديثة للعميل البرنت تأمينات حديث للعميل

التمويل العقاري لمحدودي الدخل بعائد ٣%.

يقدم بنك الاستثمار العربي التمويل العقاري وفقًا لمبادرة دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل بعائد ٣%.

والتمويل للوحدات السكنية فقط يصل إلى ٨٥% من قيمة الوحدة كحد أقصى وبمقدم ١٥% بحد أدنى من قيمة الوحدة بفائدة ٣% متناقصة وإمكانية تمويل وديعة الصيانة في حال وجودها يعفى العميل من مصاريف التسجيل والتأمين والتقييم والرهن العقاري لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل، في حين يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ السداد المعجل.

مع مدة تصل إلى ٣٠ عامًا كحد أقصى للمصريين فقط ويجب ألا يقل سن المفترض عن ٢١ سنة للموظفين و٢٥ عاما للأصحاب المهن والأعمال الحرة عند التقدم لطلب التمويل، وألا يتعدى سن ٦٥ سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب وبحد أقصى ٧٥ سنة عند استحقاق القرض للمتقاعدين والمستحقين للمعاش.

المستندات المطلوبة:

صورة من آخر بطاقة رقم قومي مصدرة وسارية للعميل والزوج الزوجة في حال إذا كان العميل متزوجًا

إيصال مرافق

الموظفون

شهادة دخل حديثة للعميل

برنت تأمينات حديث للعميل كشف حساب بنكي آخر ٦ شهور

أصحاب العمل

السجل التجاري البطاقة الضريبية

كشف حساب بنكي آخر ٦ شهور أو ١٢ شهرًا

أصحاب المهن الحرة

كارنيه النقابة

البطاقة الضريبية

كشف حساب بنكي آخر ٦ شهور أو ١٢ شهرًا

إذا كان العميل متزوج يتم تقديم مستندات الدخل الخاصة بالزوج / الزوجة وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري.

كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودي الدخل.

وقالت إن حجم التمويل بنهاية يونيو الماضي، سجل 60.7 مليار جنيه وذلك لـ513.600 مواطن، موزعة بين 57.7 مليار جنيه قدمتها البنوك، و3.9 مليار جنيه من الشركات.

وتصدر البنك الأهلي جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 16.159 مليار جنيه استفاد منها 137959 مواطنا، فيما تصدرت شركة «كونتكت للتمويل العقاري» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 838 مليون جنيه لنحو 6166 مواطنا وبحصة سوقية 1.5%.