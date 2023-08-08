الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزيرة الإسكان بالكاميرون ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالأردن يزورا متحف الحضارة

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

 استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الثلاثاء، كل من سيليستين كيتشا وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون والوفد المرافق لها من مسئولي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، والدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبت بهم وقدمت لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما قامت بإهدائهم كتالوج المومياوات الملكية، الذي يعتبر أيقونة معروضات المتحف.

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المتحف القومي للحضارة المصرية

وحرصت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل على اصطحاب الضيوف في جولة داخل قاعات العرض المختلفة، وتعريفهم بها وتقديم شرحًا وافيًا عن الكنوز المعروضة، والتي تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وفي ختام الزيارة أعرب الضيفان عن سعادتهما بزيارة المتحف وإعجابهما بهذا الصرح العظيم، الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة بأسلوب متميز، وخاصة قاعة المومياوات.

 

أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة

وأعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، رسميًا عن الأسعار الجديدة لدخول الزائرين المصريين والأجانب على أن يتم العمل بها اعتبارا من بداية نوفمبر القادم.


وقالت غرفة شركات السياحة في خطابها المرسل إلى شركات السياحة، إن أسعار تذاكر الزيارة الجديدة ستصل إلى 500 جنيه للزائر الأجنبي و250 جنيها للطالب الأجنبي و80 جنيها للزائرين المصريين و40 جنيها للطلاب الزائرين المصريين.

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