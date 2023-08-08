الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عمرو رمزي يعود ببرنامج جديد بعد نجاح حيلهم بينهم (فيديو)

عمرو رمزي، فيتو
عمرو رمزي، فيتو

حقق الفنان عمرو رمزي  نجاحا كبيرا بسلسلة مواسم برنامجه الشهير “حيلهم بينهم” الذي استمر عرضه لسنوات.

عودة عمرو رمزي لتقديم البرامج

و أكد عمرو رمزي أنه يعكف في الوقت الحالي لتجهيز برنامج جديد خلال الفترة المقبلة ، بعد نجاح برنامج “حيلهم بينهم”.

وقال “رمزي”  خلال لقائه مع فيتو:" إن شاء الله الجمهور هيشوف حاجة أحلى من برنامج حيلهم بينهم قريبا جدا كمان.

برنامج “حيلهم بينهم” عرض للمرة الأولي في الكويت في عام 2006، وعرض في مصر وعرض منه 4 مواسم مختلفة.

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 ومن ناحية أخري، كشف الفنان عمرو رمزي عن كواليس فيلم البطة الصفرا الذي يشارك فيه مع غادة عادل قائلا:" التجربة دي من أنجح الأشياء اللي اتوفقت أسرة الفيلم فيها أنها تعمل عنوان يشد الناس  وعملت “كاركتر” شكله حلو ودمه خفيف".

كواليس فيلم البطة الصفرا 

وأضاف عمرو رمزي خلال  لقائه  مع “فيتو”:  كاركتير ليس شيء مبتذل أو شيء مكرر وأنت بتكون متفاءل من أول ماتشوف اسم الفيلم أنه فيه جذب وشد، وكل عناصر الفيلم كانت عايزة تعمل حاجة حلوة وتعمل ضحك وغادة عادل من أطيب الناس اللي ليها كواليس في مصر طول الوقت  بتشعر أنك قاعد مع أختك وصاحبتك.

تفاصيل فيلم البطة الصفرا 

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

 

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

 

غاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم استخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.

 

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عمرو رمزي الفنان عمرو رمزي برنامج عمرو رمزي حليهم بينهم فيلم البطة الصفرا

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